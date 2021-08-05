【愛心爆棚】謝影雪將部分羽毛球獎金捐動物機構　望大眾關注繁殖場狗狗慘況

▲ 港隊運動員謝影雪計劃將部分獎金買物資捐動物機構，幫助流浪動物。

香港羽毛球混雙組合謝影雪與鄧俊文在奧運奪得第4名佳績，已回港的謝影雪日前在社交平台回答網民的提問，當中揭露了她將部分獎金購買物資捐贈動物機構。謝影雪一直關注本地流浪犬的問題，領養了唐狗「Bear Bear」，夢想是開Cafe助浪浪找家，愛心爆棚！

▲ 謝影雪領養了唐狗Bear Bear，愛稱牠為「啤啤豬」。（IG圖片）

部分獎金買物資捐動物機構

現年29歲的謝影雪出戰奧運，為港隊羽毛球隊帶來佳績。「恒基精英運動員嘉許計劃」向所有進入8強的運動員送出現金獎，奪第4名的羽毛球混雙組合「鄧謝配」將獲$125萬，即是謝影雪有$62.5萬獎金。

▲ 謝影雪在IG「你問我答」回答會將部分獎金買物資捐予動物機構。（IG圖片）

謝影雪於3日（周二）在Instagram分享「你問我答」的限時動態，解答不少網民的提問，當中有人問「攞咗啲獎金之後你會點用」，謝影雪配搭一張很多狗狗的相片表示︰

我打算將某部份嘅獎金以物資形式捐出，希望大家關注多啲香港嘅浪浪，佢哋比我更加需要你哋嘅支持。

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夢想開Cafe幫浪浪找家

有很欣賞謝影雪的網民問及「如果唔做運動員會想做咩？」，她表示夢想是開一間對狗狗友善dog friendly的cafe，最好可以順便幫浪浪搵家。另有網民跟她大談狗經，問第一次養狗宜養甚麼品種、推介甚麼狗種等，謝影雪推廣支持領養唐狗，

最好當然係成犬，然後我係偏心唐狗，BB（狗）真係唔係咁易服侍同教。真心推介唐狗，又乖又靚又唔多病痛。

▲ 謝影雪有狗狗化身教練加強訓練。（IG圖片）

一家人都愛狗

謝影雪跟大4年的家姐除了受媽媽影響從小接觸羽毛球之外，兩姐妹亦受媽媽影響成為愛犬之人。據悉謝影雪媽咪家中養了兩隻松鼠狗，而姐姐養了一隻法國老虎狗，謝影雪跟男友現時養了一隻哥基犬「WuWu」和一隻唐狗「Bear Bear」。

▲ 啤啤︰做夠100下sit up！加油！（IG影片截圖）

唐狗「Bear Bear」最深得謝影雪歡心，視牠如仔女愛錫，又愛稱牠為「啤啤豬」。謝影雪經常在IG分享她跟唐狗的日常，包括帶牠四圍去玩、又會抱狗狗練體能、狗狗陪主人練sit up等，明言出征奧運很想念愛犬，好sweet！

「唔好睇我咁大隻，其實我都係一個bb嚟。」、「嚟緊三個星期日都陪唔到你喇，呀媽出去搏命賺狗糧，你負責嘆世界！」、「My best training partner。」

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望大眾支持領養唐狗

Bear Bear是長毛唐狗，本來是流浪犬的牠曾經被虐待，差點遭火燒尾巴，亦感染過牛蜱熱住院10天差點沒命，身世可憐。不幸中的大幸，Bear Bear獲救助寵物機構義工救起，並成功出領養找家，成為謝影雪的家人，現時非常幸福，更影響主人關注本地流浪動物。

謝影雪身體力行用運動員的影響力，宣揚領養代替購買，望大眾了解繁殖場的狗狗很慘，支持領養不棄養，並可考慮領養唐狗。她認為唐唐也值得擁有愛，就像Bear Bear即使曾是流浪狗，甚至被人類欺凌，也繼續信任人類，忠心又善良。

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責任編輯：王明芳