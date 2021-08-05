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【乒乓球摘銅】杜凱琹父母冀港人續支持香港運動員　沒見女兒9個月盼一家團聚已是最大慶祝

社會 13:37 2021/08/05

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杜凱琹家人觀賽後接受訪問。（擷自港台直播片段）

東京奧運乒乓球團體賽今早（5日）進行銅牌戰，香港女子隊硬撼上屆銀牌得主的德國隊，終以場數3:1反勝，取得港隊奧運史上首面女子乒乓球獎牌。

杜凱琹家人觀賽後接受訪問，母親形容觀賽期間「個心好似跳咗出嚟」，直言女兒是次賽事背負好重壓力，由小妹妹變成大姐姐，而乒乓女團三人亦感情與很，三人互相扶持，沒有互相競爭，「大家互相鼓勵扶持，團隊才可以強大」。

被問到乒乓球女團歷史性為香港取得首面團體銅牌，是否殿定本港乒乓球地位，杜凱琹父親笑言一直都有地位，認為杜凱琹對戰中國「一姐」陳夢時，如信心充足，賽果或會不一樣；而對戰日本名將伊藤美城時，「中局咬緊小小一樣有機會」。

他又引述香港滑浪風帆退役運動員李麗珊所言「香港運動員不是垃圾」，運動員付出很多，個個都是精英中精英，希望港人繼續支持，令他們日後可取更好成績；杜凱琹母親亦盼乒乓球受到市民關注，因本港好需要土生土長運動員，

以前家長不支持，因為睇不到發展及將來，擔心浪費時間，希望日後乒乓球發展可以更蓬勃。

至於如何為女兒奪牌慶祝，杜凱琹父母均言已9個月未見女兒，愛女返港團聚已是最大慶祝，又深知杜凱琹喜愛母親準備的炒飯，父親笑言「媽咪炒個飯已經得」。杜凱琹母親補充，所幸愛女於成長路上有回報，知道她一直打上去有壓力，但家人會義無反顧支持她，杜凱琹自己亦好堅持走這條路。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：陳正怡

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