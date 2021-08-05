【東京奧運】陳芷澄出身普通家庭屯門長大　「高球之花」讀女拔美國升學成大器

▲ 港隊「高球一姐」陳芷澄第二次出征奧運，其出身並非大富大貴。

今屆東京奧運港隊有代表出戰女子高爾夫球，27歲「高球一姐」陳芷澄（Tiffany）第二次參加奧運，首日賽事以超標準6桿的77桿完成，在60名球手中暫列58位。很多人以為打高球者非富則貴，陳芷澄卻出身於屯門普通家庭，8歲開始報興趣班，因打Golf出色被女拔看中，自此展開青雲路。

現年27歲的陳芷澄是香港首位出戰女子高爾夫球職業賽的球手，累積多年美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）經驗，上屆里約奧運她以第37名完成賽事，近兩年在奧運排名賽一直穩佔一席位，最終她以第48位的排名（首60名球手）再度取得奧運資格。

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她出發前曾表示，非常高興可再次代表香港出戰奧運，過去一年很努力鍛煉體能和球技，今屆會以獎牌為目標。

我以平常心面對，期望能打出比2016年里約奧運更佳的成績，希望鼓勵更多青少年高球手，只要堅持對高球的熱誠和初心、不怕失敗、努力不懈，奧運夢並非遙不可及的。

▲ 陳芷澄是香港首位出戰女子高爾夫球職業賽的球手。（陳芷澄IG圖片）

屯門讀書長大 被女拔看中

常以為打高爾夫球必定是富家子弟，陳芷澄曾形容自己出身於普通四口之家，上有一名姊姊。家住屯門的她，得悉附近有高爾夫球練習場，8歲開始報興趣班，並在青少年班後面偷師自學，因而發掘天分。學習約一年後，陳媽媽求教練取錄芷澄，加上芷澄的誠意，終順利加入港隊。

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就讀屯門區聖公會蒙恩小學的芷澄，年紀小小已奪得多個獎項，吸引了傳統名校拔萃女書院邀請入讀。14歲那年暑假，Tiffany更獲選到美國進行一個月集訓，所有旅費有贊助，並參加了美國青少年業餘哥爾夫球錦標賽，第一次上陣就取得第4名，回港後獲體院頒發傑出青少年運動員獎。

如果沒有高爾夫球，我不會有機會讀名校，甚至沒有機會去美國。

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美國南加州大學畢業奪獎無數

陳芷澄是第一屆中學文憑試（DSE）考生，考試前她已憑高球佳績獲美國一間名牌大學錄取，加入校隊更有全額獎學金及生活費津貼，但最後該校以她沒有讀理科為由拒絕取錄，令她方寸大亂急急搵學校，長達半年沒書讀，但她仍堅持繼續打好高球。

捱過低潮期後，2年後她終獲南加州大學（University of Southern California，USC）取錄，並獲全額獎學金，加入校隊出征多項賽事，奪得NJCAA（全美學院）高球賽女子團體冠軍兼全場最佳成績運動員，以及瑞士世界大學生高爾夫球錦標賽冠軍等。2017年大學畢業後，陳芷澄轉為全職球手。

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與好姊妹何雁詩相識逾15年

陳芷澄認為自己的人生都被高爾夫球牽引著，喜歡高球充滿樂趣、智慧，贏波亦好有成功感，相信自己打一世都不會厭倦。高爾夫球更為陳芷澄帶來大班好友，當中與藝人何雁詩更成為好姊妹，兩人相識超過15年，何雁詩是圈中有名的高球好手，曾奪得香港女子業餘錦標賽冠軍。

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責任編輯︰林綺玲