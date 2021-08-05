【左右為難】港男憂慮新冠疫苗副作用　又呻自費檢測成本高

▲ 一名男網民在網上發帖提到憂慮疫苗副作用，但又感自費檢測成本高，直言好想「躺平」。

自政府周一（2日）宣布，所有公務員、政府員工、醫管局員工、安老及殘疾員工及中、小學、幼稚園等員工須接種疫苗，否則須定期自費檢測後，連日來接種疫苗再度成為網民熱話。有男網民就在「連登」討論區發帖，提到憂慮疫苗副作用，但又感自費檢測成本高，直言好想「躺平」。

一名男網民周二（3日）在「連登」討論區以《逼針後，我感受到點解大陸人想「躺平」》發帖，他表示自費檢測令上班成本增加，但又憂慮接種疫苗後會有副作用，左右為難：

打針承受疫苗副作用，唔打針要承受檢測成本，番（返）工淨得益根本細左（咗）。

事主表示，家中兩老年紀不小，有一個更有高血壓病史，因此他已跟父母說，如果父母工作地方要他們打針，就寧願他們不要上班。而他亦因這件事萌生「躺平」的念頭：

努力又改變唔到現狀，反抗又無力，番（返）工仲要有風險，如果唔係有兩老要養，真係好想「躺平」。

部分網民回應事主，有人表示認同事主的看法，也有人認為事主錯誤理解「躺平」的意思，點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣