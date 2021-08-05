【MIRROR成員】楊樂文江𤒹生邱傲然吸引大批鏡粉撐場　AK應戰願意與謝影雪切磋球技

▲ MIRROR成員江𤒹生、楊樂文、邱傲然（左起）出席品牌活動。

MIRROR成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）和邱傲然（Tiger）今天（8月5日）早上現身中環出席珠寶品牌活動，吸引約二百名粉絲到場支持，當Lokman、AK和Tiger現身時，粉絲更是叫聲震天。

三子接受訪問，Tiger說今次他們入行以來最早的品牌活動。可是他被問有否送首飾給緋聞女友余潔滢（Zoe）時，AK即出手幫隊友解圍説：「我阿媽都生日喎，你揀咗生日禮物畀佢未呀？仲有我阿哥都係呀，佢哋追你上嚟食生日飯呀。」

隊長Lokman坦言，盡量會帶女朋友去揀禮物，免得不過捉錯用神買錯禮物尷尬。

至於AK被問最近與商台DJ麻利的緋聞，他指屬笑料，更稱整件事最不開心是隊友Frankie（陳瑞輝），因為當日他與麻利睇戲時，Frankie也在場，可是報道只形容Frankie為「友人」而已：「Frankie話搞錯呀，Frankie都唔寫，寫友人。」

此外，香港羽毛球運動員謝影雪因為是鏡粉，所以網民日前問她會否願意與MIRROR切磋球技，用慣左手的謝影雪表示願意用右手打波讓賽。

AK回應如果成事一定應約，更謙稱：「她用乒乓波拍都可能打贏我哋。」