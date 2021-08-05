【教主代言】AnsonLo聯乘快餐店出特飲送杯墊　「前夫」為「前妻」甘願腸胃受罪

▲ AnsonLo聯乘快餐店出特飲送杯墊，前夫為儲齊一套腸胃「受難」。

MIRROR風潮持續，每次有成員代言新品牌，產品定成為搶手貨。近日「教主」Anson Lo（盧瀚霆）代言外賣平台聯乘快餐店推出的夏日特飲及套餐，隨餐附送「粉紅教主」限量杯墊，可是一眾「前夫」就要苦。

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」中的不少「前夫」為討好「前妻」們，亦開始大飲特飲，希望盡快可以儲齊一套三款的杯墊。

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▲ Anson Lo以「男友視覺」拍攝廣告片段。（影片截圖）

Anson Lo限量杯墊

MIRROR人氣持續高企，當中有「教主」之稱的Anson Lo憑著劇集《大叔的愛》再上一層樓，加上上月初他的「神徒」為其安排的生日應援，相信現時Anson Lo已經成為全香港無人不識的紅星。

近日有外賣平台與快餐店合作，找來Anson Lo任代言人，推出「粉紅教主套餐」以及「粉紅教主特飲」，只要使用該平台在指定快餐分店、指定時間內訂購「粉紅教主套餐」，將隨機送出Anson Lo粉紅教主限量杯墊，杯墊一套共有三款，數量有量。

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▲ 一套三款的「教主」杯墊。（facebook圖片）

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一口氣買六杯

關注人數近33萬的Facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，裡頭的「前夫」當然早就留意到這個消息。

在今日（8月5日）「教主」優惠推出的首日，已經開始行動，使用平台訂餐，務求盡快達到鏡粉「前妻」的要求，儲齊一套三款的「教主」杯墊。

有一口氣買了六杯特飲的「苦主」在群組留言：「唉，3個都相同，到底返去點交差，無理由飲多6杯架！ #課到永不超生都算 #今次係飲到永不超生」

有網民笑指樓主光顧的快餐店「玩嘢」，特地給他三個同款的杯墊害他要繼續飲特飲；有網民建議「前夫」們成立交換區，供換到同款杯墊的「前夫」們交換杯墊、盡快完成任務；亦有網友留言：「係度問下有冇同路人可以交換啦～唔係你真係飲到糖尿病都似！」

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另外，亦有「前夫」發帖，希望MIRROR與ERROR兩團16位成員要慎選代言：「求你地16個唔好再代言啲野食同野飲啦，真係會食死人再咁落去！我荷包頂得順，腸胃都頂唔順。遲啲係會食死埋我啲同事。#聽日應該好多前夫去腸胃科睇醫生啦 #前夫們明天見」

有非常懂得賣廣告的網民見狀，提議他可以服用由姜濤代言的益生菌；亦有非常清楚特飲成份的網民笑指特飲內含有「乳酪味爆珠」，有助樓主的腸道健康。

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同場加映：盧瀚霆專訪