【乒乓球摘銅】三位隊員感謝隊友扶持形容賽果不可思議　寄語港青向目標堅持「結果出乎意料好」

▲ 獨取兩場勝仗的蘇慧音表示，被奪得銅牌嚇到，從未想過可以勝出。

乒乓球女團今（5日）力挫上屆銀牌得主德國隊，歷史性為香港取得首面團體銅牌。三位成員李皓晴、蘇慧音及杜凱琹均感謝隊友的扶持，形容取得銅牌是不可思議。

三人於賽後會見傳媒。獨取兩場勝仗的蘇慧音表示，被奪得銅牌嚇到，從未想過可以勝出，因為早前曾與韓瑩和單曉娜對壘均是「慘敗」，今場比賽只想著逐分逐分爭取「一分一分咬」，指勝出第一場已很不可能，多謝兩位隊友由第一場團體賽至今一起扶持，互相鼓勵，成為取得佳績的主要因素，指賽果可鼓勵香港同樣玩乒乓球的青少年，「我們有機會他們以後都會有機會」。她續指，香港小朋友與隊友從一開始作賽，從沒想過會奪獎，形容只要有心、用心向目標堅持便可做到，「結果會出乎意料之外的好」。

「三朝元老」李皓晴指出，參加三屆奧運終於可以取得獎牌，指奪得銅牌感到不可思議，「好像發夢般」，形容整個東奧賽事中心情像坐過山車般，因為比賽初段成績未如理想，有賴隊友的扶持，令自己的信心逐步回復。她又希望今次的好成績可以給予本港家長信心，放手讓子女玩乒乓球。

杜凱琹則表示，對於奪獎難以置信，指隊友在團體賽表現優秀，多謝隊員的扶持，又多謝父母的支持和理解，指父母眼見自己承受巨大壓力感到好心痛，但「連日忍著不找我，怕打擾我」，感激他們在自己追夢的道路上默默支持。她期望回港後，可以與年輕球員互相切磋，研究球技。

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記者：陳麗娜