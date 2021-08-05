【創業比賽】科大學生研發系統監測肌肉疲勞情況　助運動員調整訓練強度 

▲ 銀獎得主PointFit Tech。（黃悅晴攝）

香港科技大學創業中心舉辦的「科大-信和百萬獎金創業大賽2021」結果出爐，三個獲獎隊伍共獲逾百萬的創業基金，均已業界展開合作，將成果商品化。其中獲冠軍隊伍回收剩餘麵包改造成啤酒，第二名隊伍則製作可食用的全麥餐具，而銀獎得主則開發以汗水監察肌肉疲勞的系統。

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今年比賽有185隊參賽，屬歷屆最多。獲銀獎的PointFit團隊開發一個能監察人類肌肉疲勞程度的系統，核心技術為一款超薄的抗菌納米薄膜，只要運動員將與5元硬幣差不多大小的儀器貼在肌肉上，配合手機應用程式，即可監測肌肉疲勞情況，亦可以觀察運動員的壓力水平，避免過度操練，他們於比賽中獲逾14萬獎金。

PointFit營運總監陳晨表示，運作原理是透過運動員汗水分析其皮質醇等指標，從而判斷其身體情況，協助運動員更好了解身體並相應調整訓練。他表示，一開始是因為與公司行政總裁均喜歡打籃球，有時見喜愛的籃球員受傷會失落，加上受籃球遊戲中，顯示虛擬球員身體情況的狀態列所啟發，因此萌生製作監測肌肉情況的系統。

陳晨說，目前正與本港3所大學的運動校隊、香港體育學院等合作，為運動員監測肌肉狀況，暫時涉及非接觸類的運動，如舉重、划艇等。他預計，如監測儀器可大量生產，成本每個約90元。

獲冠軍的隊伍The Able Company則回收剩餘麵包及薄餅皮，改造成4種不同口味的啤酒，並在5間餐廳內發售，團隊亦正計劃擴展銷售地點。他們於是此比賽中獲白金獎、學生團隊金獎及電梯演講獎，共獲約56萬獎金。

獲金獎隊伍Planeteers亦致力減廢，研發出可食用的全麥餐具，味道似橄欖油及海鹽，即使食客太飽，餐具屬可分解，廢棄後亦不會對環境有損害。

科大創業中心署理主任蕭觀明表示，比賽首兩名均為社創項目，今年共有23%參賽隊伍為社創企業，即結合社企及商業化模式創業，不止專注於科技及賺取利潤，同時亦可為推動社會發展。

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記者：黃悅晴