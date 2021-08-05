  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (週四) 15:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創業比賽】科大學生研發系統監測肌肉疲勞情況　助運動員調整訓練強度 

社會 14:15 2021/08/05

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

銀獎得主PointFit Tech。（黃悅晴攝）

香港科技大學創業中心舉辦的「科大-信和百萬獎金創業大賽2021」結果出爐，三個獲獎隊伍共獲逾百萬的創業基金，均已業界展開合作，將成果商品化。其中獲冠軍隊伍回收剩餘麵包改造成啤酒，第二名隊伍則製作可食用的全麥餐具，而銀獎得主則開發以汗水監察肌肉疲勞的系統。 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

今年比賽有185隊參賽，屬歷屆最多。獲銀獎的PointFit團隊開發一個能監察人類肌肉疲勞程度的系統，核心技術為一款超薄的抗菌納米薄膜，只要運動員將與5元硬幣差不多大小的儀器貼在肌肉上，配合手機應用程式，即可監測肌肉疲勞情況，亦可以觀察運動員的壓力水平，避免過度操練，他們於比賽中獲逾14萬獎金。 

PointFit營運總監陳晨表示，運作原理是透過運動員汗水分析其皮質醇等指標，從而判斷其身體情況，協助運動員更好了解身體並相應調整訓練。他表示，一開始是因為與公司行政總裁均喜歡打籃球，有時見喜愛的籃球員受傷會失落，加上受籃球遊戲中，顯示虛擬球員身體情況的狀態列所啟發，因此萌生製作監測肌肉情況的系統。 

陳晨說，目前正與本港3所大學的運動校隊、香港體育學院等合作，為運動員監測肌肉狀況，暫時涉及非接觸類的運動，如舉重、划艇等。他預計，如監測儀器可大量生產，成本每個約90元。 

獲冠軍的隊伍The Able Company則回收剩餘麵包及薄餅皮，改造成4種不同口味的啤酒，並在5間餐廳內發售，團隊亦正計劃擴展銷售地點。他們於是此比賽中獲白金獎、學生團隊金獎及電梯演講獎，共獲約56萬獎金。 

獲金獎隊伍Planeteers亦致力減廢，研發出可食用的全麥餐具，味道似橄欖油及海鹽，即使食客太飽，餐具屬可分解，廢棄後亦不會對環境有損害。 

科大創業中心署理主任蕭觀明表示，比賽首兩名均為社創項目，今年共有23%參賽隊伍為社創企業，即結合社企及商業化模式創業，不止專注於科技及賺取利潤，同時亦可為推動社會發展。 

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【乒乓球摘銅】李靜賽後再爆連串金句　寄語運動員「付諸行動最實際」
今日 13:08
【乒乓球摘銅】李靜賽後再爆連串金句　寄語運動員「付諸行動最實際」
【乒乓球摘銅】杜凱琹父母冀港人續支持香港運動員　沒見女兒9個月盼一家團聚已是最大慶祝
今日 13:37
【乒乓球摘銅】杜凱琹父母冀港人續支持香港運動員　沒見女兒9個月盼一家團聚已是最大慶祝
【乒乓球摘銅】三位隊員感謝隊友扶持形容賽果不可思議　寄語港青向目標堅持「結果出乎意料好」
今日 14:07
【乒乓球摘銅】三位隊員感謝隊友扶持形容賽果不可思議　寄語港青向目標堅持「結果出乎意料好」

你可能感興趣

【乒乓球摘銅】李靜賽後再爆連串金句　寄語運動員「付諸行動最實際」
今日 13:08
【乒乓球摘銅】李靜賽後再爆連串金句　寄語運動員「付諸行動最實際」
【乒乓球摘銅】杜凱琹父母冀港人續支持香港運動員　沒見女兒9個月盼一家團聚已是最大慶祝
今日 13:37
【乒乓球摘銅】杜凱琹父母冀港人續支持香港運動員　沒見女兒9個月盼一家團聚已是最大慶祝
【乒乓球摘銅】三位隊員感謝隊友扶持形容賽果不可思議　寄語港青向目標堅持「結果出乎意料好」
今日 14:07
【乒乓球摘銅】三位隊員感謝隊友扶持形容賽果不可思議　寄語港青向目標堅持「結果出乎意料好」
麵包 舉重 運動員 運動 大學 壓力 創業中心 新冠肺炎疫情 划艇 信和

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】