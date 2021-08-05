【媽媽的神奇小子】蘇樺偉以自身經歷鼓勵港人　柳應廷：運動員有血有汗

▲ 柳應廷為《媽媽的神奇小子》唱主題曲。

根據前殘奧金牌得主蘇樺偉的故事作真人真事改編的電影《媽媽的神奇小子》日前舉行首映，一眾電影主創如吳君如、尹志文、張繼聰、梁仲恆、馮皓揚等出席外，蘇韓小貞（蘇媽）女士 、蘇樺偉，唱主題曲的MIRROR成員柳應廷（Jer）等亦上台分享對電影的感受。

首映亦有不少圈中人支持，包括盧海鵬、胡子彤、鍾雪瑩、林家熙、麥沛東、楊偉倫、吳肇軒、天諾、公務員事務局局長 聶德權等。

▲ 蘇樺偉及蘇媽分享感受。

蘇樺偉：鼓勵香港市民

在首映上蘇媽分享日前過於緊張而失眠：「心情好興奮、好開心，多謝吳君如、導演，希望帶出正能量給大家，大家亦可以找親朋戚友捧場。」

蘇樺偉在首映禮上說：「好開心，希望套戲可以鼓勵到香港市民發奮圖強，學電影主角，即是我一樣永不放棄精神，繼續落去。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

為電影《媽媽的神奇小子》主唱主題曲《神奇之路》的柳應廷在首映禮上分享說：「多謝導演邀請我唱電影主題曲，這部電影是香港人必需知道的回憶，講出蘇樺偉先生的努力，成為運動員經歷不同艱苦，有血有汗，才能走到奧運金牌。這齣電影可以讓大家了解一個運動員背後的故事。導演讓我先看電影，我代入了感情，自然可以真情流露去唱。」

【媽媽的神奇小子】演少年版蘇樺偉壓力大 馮皓揚感激張繼聰引導

▲ 《媽媽的神奇小子》

大會又為監製兼主演的君如送上驚喜生日蛋糕，跟全場觀眾一起補祝君如8月2日的生日，君如分享說：「拍到一部真正香港人電影，部戲非常勵志感人，真人真事改編，蘇樺偉同蘇媽都值得鼓掌。」

同場加映：柳應廷訪問