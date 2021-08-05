【防疫基金】政府撥款3.77億元　向旅遊及跨境客運業額外支援

▲ 政府在「防疫抗疫基金」下撥出近3.77億元，向旅遊、跨境客運業提供特殊額外支援。（資料圖片）

政府今日（5日）宣布，會在「防疫抗疫基金」下撥出近3.77億元，向仍然深受疫情打擊的旅遊和相關行業，以及跨境客運業提供特殊額外支援。商務及經濟發展局局長邱騰華說稱，疫情仍肆虐，跨境旅遊短期內仍難以恢復，考慮到旅遊業挑戰嚴峻，政府決定提供一輪特殊額外資助。

邱騰華說，過去一段時間，政府已透過基金下多輪計劃，向旅遊相關行業及跨境客運業提供財政支援；而每當香港疫情穩定下來，政府亦積極為旅遊業創造營運空間，包括容許復辦本地遊和郵輪「公海遊」，並與其他經濟體探討建立「旅遊氣泡」安排等。

政府會為以下旅遊業界及從業員提供新一輪特殊額外現金津貼：

（一）旅行代理商：僱用10名或以下職員的旅行代理商將會獲得劃一5萬元津貼；僱用11名或以上職員的旅行代理商，其津貼金額直接與其職員數目掛鉤，以每名旅行代理商職員5,000元津貼為計算基準；預計可惠及約1,600間旅行代理商；

（二）旅行代理商職員及主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊：每名旅行代理商職員及自由作業持證導遊及領隊將會獲發一次過7,500元津貼，預計可惠及約1.84萬名人士；及

（三）以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機：每名旅遊服務巴士司機將會獲發放一次過3,350元津貼，預計可惠及約3,400名司機。

此外，政府會向跨境客運業提供下列進一步的財政支援：

（一）跨境巴士：為每輛持牌跨境巴士（包括口岸穿梭巴士）的登記車主提供一筆過3萬元的非實報實銷補貼，預計可惠及約1,500輛跨境巴士；

（二）跨境出租汽車：為每輛持牌跨境出租汽車的登記車主提供一筆過30,000元的非實報實銷補貼，預計可惠及約600輛跨境出租汽車；及

（三）跨境渡輪：向每艘合資格的跨境渡輪船隻的營辦商提供一筆過50萬元的非實報實銷補貼，預計可惠及約80艘跨境渡輪船隻。

所有符合上一輪旅遊業額外支援計劃資格並獲批津貼的旅行代理商或從業員，均可受惠於新一輪特殊額外現金津貼，並無須重新提出申請。旅遊事務署會以流動電話短訊通知他們發放津貼的安排，預計可於9月上旬開始發放首筆津貼。

至於向跨境客運業提供的支援，運輸署和海事處會發信通知各合資格的跨境巴士及跨境出租汽車登記車主／跨境渡輪營辦商有關補貼安排的詳情，並預計可在收到及核實申請的一至兩個月內發放款項。

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責任編輯：吳卓峰