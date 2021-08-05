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【打針獎賞】旅發局免費送2萬個本地遊名額　市民已打首針即日起可登記抽獎

社會 14:43 2021/08/05

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活動將抽出約1萬名得獎者，每人獲得指定免費「賞你遊」旅行團名額2個。（資料圖片）

旅遊發展局正推出「賞你遊大抽獎」，送出超過180個免費本地旅行團作獎賞，總值約1,000萬元。合資格市民可於即日起至8月31日期間登記參加抽獎，活動將抽出約1萬名得獎者，每人獲得指定免費「賞你遊」旅行團名額2個。

合資格參加抽獎的市民，需於今年8月31日或之前年滿18歲、持有香港身份證、及已於香港完成接種至少一劑政府認可的新冠疫苗。得獎名單將於2021年9月10日（星期五）公布。

旅發局主席彭耀佳早前指出，希望帶領市民遊歷本港不同地區特色美景及品嚐美食，以回饋及鼓勵市民接種疫苗，為本港抗疫出一分力，並藉營辦本地遊向旅遊業界繼續提供支援。

他強調旅發局會推出不同活動，以持續帶動本地氣氛及為業界帶來動力。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

 

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