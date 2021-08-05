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【港隊賽果】李慧詩出戰凱林賽名次賽　總成績排第8

社會 16:53 2021/08/05

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「牛下女車神」李慧詩今日（5日）下午角逐場地單車女子凱林賽。（路透社）

東京奧運焦點賽事，「牛下女車神」李慧詩今日（5日）下午角逐場地單車女子凱林賽，她在半準決賽以小組首名的成績，躋身準決賽。李慧詩在準決賽第1組出場，在首3個圈她留守第4位；當電動車離開後，李慧詩一度搶上第二位，惟最終以第5名衝線，無緣晉級凱林賽決賽，稍後再戰第7至12名次賽。李慧詩最終在名次賽以第二名衝線，最得凱林賽第8名。

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賽制下，18名車手於半準決賽分為3組，每組前4名躋身準決賽，12人的準決賽分2組，前3名殺入1至6名金牌戰。半準決賽今午約3時展開，如順利晉級，李慧詩需要在2小時內連續進行3場比賽。

同場加映，一般成藥或有違禁成分，醫生拆解「藥檢制度」:

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責任編輯：蘇文軒

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