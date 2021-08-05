【教協風波】教協退出國際教育組織　新成立中國歷史文化工作組培養學生家國情懷

▲ 教協表示昨日（4日）已退出國際教育組織，並宣布成立「中國歷史文化工作組」。（資料圖片）

教協上周遭兩官媒炮轟為必須剷除的「毒瘤」後，教育局隨即宣布終止與教協的工作關係，教協其後宣布今後將「聚焦教育專業和權益工作」，今日（5日）再遭報章點名炮轟涉「勾外力亂港」。該會今日表示，已於昨日（4日）退出國際教育組織，並宣布成立「中國歷史文化工作組」。

教協表示，為落實早前聚焦教育專業和權益工作的決議，工作組將籌備不同活動，推動教師正面認識中國歷史、國情和文化，以培養學生的家國情懷，邀請教協前會長、監事張文光及資深中史科教師、監事陳漢森出任顧問，資深中史科教師、理事陳仁啟出任工作組召集人，歷史科教師張往出任副召集人。

教協亦交代昨日退出國際教育組織（Education International），即時生效。該會強調，未來的工作重點會根據理事會於8月3日公布的決議行事，即「今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，並繼續為會員提供多元化的福利服務。」

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅