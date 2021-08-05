【東京奧運】蘇慧音來自「乒乓世家」3歲跟爸爸打波　曾讀女拔中三輟學追夢終奪女團銅牌

▲ 蘇慧音來自乒乓世家，爸爸是前港隊代表。

香港乒乓球女團於東奧力挫上屆銀牌得主德國隊，歷史性奪銅牌。其中一名隊員蘇慧音來自「乒乓世家」，3歲多便開始接觸乒乓球，爸爸蘇俊華是前港隊代表。蘇慧音曾入讀名校拔萃女書院，並在中三輟學追夢，成為全職運動員，終打入奧運助女團奪得銅牌。

爸爸是啟蒙老師

蘇慧音爸爸退役後轉職乒乓球教練，設立自己的訓練中心，故蘇慧音3歲多便有機會接觸這項運動。她曾形容爸爸是她的啟蒙老師，在耳濡目染之下，蘇慧音對乒乓球產生興趣，5歲開始正式接受訓練，10歲加入香港青少年代表隊，成為球壇新星，獲獎無數。

升讀名校拔萃女書院後，蘇慧音對乒乓球興趣不減，得知自己將成為「港隊接班人」，萌生轉做全職運動員的念頭。她最終決定在中三輟學追夢，但她沒有放棄學習，閒時會閱讀英文書籍自學外語。

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曾撃敗中國名將丁寧

她在17歲之齡，已晉升成為港隊一員，先後協助女子乒乓球隊於世錦賽、世界盃等贏得團體獎牌。在瑞典世界團體錦標賽上亦打出好成績，於四強賽直落三局擊敗中國名將丁寧，打出個人代表作。

蘇慧音在今屆奧運化身「奇兵」，在團體賽中獨取兩場勝仗，她感謝兩位隊友互相扶持及鼓勵，最終取得佳績。她鼓勵喜愛打乒乓球的小朋友努力練習，指只要有心、用心向目標堅持便可做到，「結果會出乎意料之外的好」。

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責任編輯：王明芳