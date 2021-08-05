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【打針獎賞】總商會舉行第二輪抽獎　合共送出逾1000份大獎

社會 15:16 2021/08/05

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總商會總裁梁兆基向趙小姐頒發獎品換領信，恭喜她在首輪抽獎贏得價值504,307元的平治房車。（總商會提供）

香港總商會今日（5日）舉行「香港做得到！幸運大抽獎」第二輪抽獎。第二輪獎品總值超過590萬元，合共送出1,005份大獎，包括港鐵全年車票（總值160萬元）、置地廣場購物禮券（總值950,000元）、英皇戲院電影禮券（總值416,000元）、數以百份購物、餐飲和現金禮券，以及數十份酒店住宿。

第二輪抽獎由港鐵公司香港客運服務總監楊美珍主持，隨機抽出1,005位得獎者；港鐵公司為是次活動贊助總值1,000萬元的獎品。所有幸運兒即將收到短訊通知中獎，完整得獎名單將於稍後刊登在幸運抽獎活動網站

首輪抽獎活動的過千位得獎者在過去數周已陸續蒞臨總商會辦事處領取獎品，而贏得平治C系列房車的幸運兒趙小姐由總商會總裁梁兆基頒發獎品換領信，恭喜她奪得大獎。趙小姐表示能夠在首輪活動抽中價值504,307元的平治房車，實在讓她興奮萬分。

總商會總裁梁兆基表示：「總商會稍後還有五輪抽獎，送出數以千份獎品，包括其餘兩架平治房車及兩張國泰航空商務客位機票。各位已接種兩劑新冠病毒疫苗、年滿18歲而又持有有效香港身份證的市民，萬勿錯過贏取總值4,300萬元豐富獎品的機會，請即登記參加抽獎！

總商會會員公司為是次抽獎活動慷慨捐贈超過6,700份獎品，總值達到4,300萬元。七輪抽獎的舉行日期為：7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：曾卓鋒

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