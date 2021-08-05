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【感動一刻】體操鞍馬金牌選手超可愛女兒驚喜接機 凱旋回國：回家感覺真好

親子 16:38 2021/08/05

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英國體操鞍馬金牌選手凱旋回國，超可愛女兒驚喜接機狂跳求抱。

英國體操選手Max Whitlock衛冕男子鞍馬金牌，成為自1980年匈牙利選手馬扎爾後，再次有選手能衛冕成功。他靠一套E級難度動作取得15.583分，成功為英國贏得一面金牌，是他個人歷來第3面奧運金牌，已累計穫3金3銅。日前，Max凱旋回到英國，妻子帶著年幼女兒驚喜現身，當他到達入境大廳時，女兒Willow跳跳紮跑上前，熱情地歡迎爸爸回家。

Max在東京奧運男子鞍馬獲得金牌。（AFP）

綜合外媒報道，Max完成東奧比賽後，乘搭14小時飛機回到英國，與其他出征奧運的英國選手一同在倫敦希斯路機場落機。沒想到，他到達入境大廳後，妻子帶著可愛的女兒驚喜現身，女兒Willow看見爸爸後立刻蹦蹦跳跳衝上前。而Max看見女兒後立刻停下，張開手抱起及親吻女兒。

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從影片可見，女兒非常興奮。及後，Max從背包中拿出是次東京奧運奪的金牌，蹲在地上向女兒分享，女兒小心翼翼地放在地上，再次激動得亂跳。Max再從背包拿出一個毛公仔，女兒開心地一手拿過毛公仔，抱在懷裡。Max將片段上載至個人社交網站，更感動寫下：

家人對我保密，所以我以為他們不會來機場接我。啊！回家的感覺真好！

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韋洛克（Max Whitlock）除了在是次東京奧運奪得一枚金牌及銀牌外，還是2016年里約奧運男子個人自由體操及鞍馬金牌得主，今屆他為了專心自己心愛的項目鞍馬而放棄挑戰自由體操。Max在 8名小組賽選手中第1位出場，憑一套E級難度動作取得15.583分，為英國贏得一面金牌，這亦是他個人歷來第3面奧運金牌。

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責任編輯︰王明芳

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