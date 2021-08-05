【電視訊號】數碼電視節目台12月轉用新頻率　通訊事務管理局提醒調整公共天線系統

▲ 本港6個數碼電視節目台將由今年12月1日零時零分起轉用新發射頻率。（資料圖片）

本港6個數碼電視節目台將由今年12月1日零時零分起轉用新發射頻率。通訊事務管理局今日（5日）呼籲，業主及物業管理者應盡快聯絡承辦商，安排調整大廈的公共天線系統，否則住戶可能於12月1日凌晨後無法繼續收看有關節目台。

該六個數碼電視節目台為電視廣播有限公司的翡翠台81、香港電視娛樂有限公司的ViuTVsix 96和ViuTV 99，以及香港電台的港台電視31、港台電視32和港台電視33。其他數碼電視節目台（即76、77、82、83、84及85）的發射頻率則不會改變。

通訊事務管理局辦公室發言人指，目前只有不足兩成使用公共天線系統的私人物業住戶完成所需的系統調整，若大量業主或物業管理者留待限期前一至兩個月才作出安排，承辦商或因人手有限，未能應付限期前可能急增的需求及時調整系統。為確保住戶接收不會因此中斷，尚未調整系統的大廈業主及物業管理者，應盡快作好安排。

發言人表示，當完成公共天線系統調整後，業主及物業管理者應按照承辦商的指示，通知住戶是否需要為其數碼電視接收器材重新搜台。物業管理者亦應特別留意住戶中的長者、少數族裔人士和其他有特殊需要人士，在有需要時為他們提供適當協助。

另外，就使用自設天線的住戶，包括居於村屋、平房和唐樓的住戶，通訊事務管理局指暫時無須調整其數碼電視接收器材或天線。有關住戶如在12月1日凌晨後未能收看以上六個節目台的任何一個，才需要為其數碼電視接收器材重新搜台。

有關頻道遷移的詳情，可瀏覽通訊事務管理局辦公室的專題網頁或致電熱線2961 6333查詢。

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責任編輯：曾卓鋒