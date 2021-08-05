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【黃耀明撤控】歌手黃耀明涉立法會補選提供娛樂　與區諾軒同獲撤控罪簽保守行為18個月

社會 16:07 2021/08/05

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黃耀明今午到東區裁判法院應訊。（陳永康攝）

歌手黃耀明被指於2018年立法會補選中，於香港島選區候選人區諾軒的造勢晚會上演唱2首歌，被指作出舞弊行為，提供娛樂及誘使他人投票予區諾軒。兩人同被控在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，案件今（4日）於東區裁判法院提堂。區諾軒及黃耀明均准以2,000元簽保守行為18個月，期間必須保持行為良好等，控罪被撤銷。

區諾軒（34歲）及黃耀明（59歲）同被控1項在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為罪，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第12(1)(a)條及第6(1)條。

控罪指兩人於2018年3月3日，在2018年立法會補選中作出舞弊行為，即為另一人提供娛樂，即歌唱表演，以誘使另一人在該選舉中投票予區諾軒。

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歌手何韻詩及葉德嫻亦有到庭旁聽。案件提堂時，控方指黃耀明希望以簽保守行為方式處理。控方又表示，雖然控罪嚴重，但考慮到黃只是在造勢大會演唱兩首歌，案情輕微、黃的背景及對案件的態度，同意以簽保守行為處理黃的案件。

裁判官准黃耀明以2,000元簽保守行為18個月，期間必須保持公眾安寧，個人行為良好，以及不得干犯有關選舉舞弊的罪行，控罪撤回。

裁判官問及，針對兩人的控罪是否相約，控方確認，裁判官表示傾向一視同仁處理。區亦准以相同條件，以2,000元簽保守行為18個月，控罪亦獲撤回。

香港文學館總策展人鄧小樺及藝人王宗堯到庭旁聽。

區諾軒就以揚聲器襲警案，被判監9星期，另再就8.18未經批准集結案，被判監 10 個月，區正就兩案服刑中，另因 47人案被還押中。

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記者：林欣樂

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