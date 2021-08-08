【明星減肥】用低醣飲食法減20多磅　靚媽陳倩揚：有好心情才有動力瘦身

▲ 陳倩揚為開電視主持節目《你得我得大家得》。

為三孩之母的靚媽陳倩揚，近年於網上社交平台開設專頁分享如何輕鬆減磅，因為方法確有成效，令陳倩揚吸納一批粉絲。她近日更為開電視主持節目《你得我得大家得》將塑身心得大公開。

陳倩揚這位「減肥教主」接受TOPick專訪大談塑身竅門，她認為女士們不應執重於磅數，要打破「瘦等於靚」的迷思，強調身心健康才最重要：「要找合適自己的節奏，照顧好自己的心情，才會有動力。」

而且注重健康的陳倩揚更成功幫丈夫滅掉約20磅，齊齊瘦身更成夫婦另類的甜蜜互動：「原來默默地在一起，當中會有著感染力。」

【靚媽塑身】三孩之母陳倩揚修身注重健康 公開去水腫秘訣【內附餐單】

▲ （黃建輝攝）

塑身不用捱餓

今趟為開電視主持Keep fit節目《你得我得大家得》，陳倩揚謂如同將自己經營的減肥專頁搬上螢幕一樣，她要兼任主持、資料搜集員和撰稿員。

而倩揚於節目裡教觀眾以不同食材配搭出健康餐單：「好多人以為減磅要吃得超清淡，甚至無啖好食，我想令大眾明白健康飲食方法不一定捱餓，暫時將落磅放一旁，希望大家認識身體是可以透過一日三餐作調整，然後慢慢調整進入一個健康模式。」

節目首集便安排一位素人上鏡分享減肥經歷，倩揚想表達減肥Keep fit只是生活日常：「今日大眾的思想已改變，不會停留於追求磅數及要有多瘦，要講求內在和心態健康，包括身型、體脂和BMA指標，希望超標的朋友仔是時候調整下，或許有中央肥胖或飲食習慣不健康的人，可從微細生活習慣去改變。」

建立可持續性

倩揚表示減肥要循序漸進，不能操之過急：「譬如飲咖啡落糖的份量，其實可以一步步減少，不需要一下子走糖，由3茶匙變2茶匙，慢慢甚至無糖亦可，我相信建立可持續性是很重要，挑選合適自己的習慣、口味以及食得開心，就可以有動力做下去。」

她續說不少群組組員改變飲食習慣後，連思維也有所變化：「之前跟兩個醫生見面，他們解釋腸道原來有好多『訊息』傳遞給腦袋，所以飲食習慣會直接影響思維，當慢慢作出調整時，你望著包薯片的心情跟兩個月有差別，其實有很多知識值得去探究，我想繼續學多一點。」

▲ 陳倩揚靠低醣飲食法減肥。

為拍外景努力修身

其實陳倩揚於2018年7月誕下孻女陳希桐後，體重高峰期曾達至135磅，1年後她以低醣飲食法減肥，成功於3個月內減20多磅。

她解釋當時獲電視台邀拍攝節目，故決心瘦身：「去峇里島拍節目不會穿長袖衫吧，甚至有機會穿泳衣，這就給予我努力的目標。加上始終是幕前工作者，要對自己體重作出管理，覺得生完小孩已一年多，是時候重拾生活節奏。」

倩揚續說肥胖身型，湊B時也比較辛苦：「一人帶著3個小孩有點吃力，始終體型比較重，走路時致膝蓋不太舒服，加上揹著細女跟著大仔跑，覺得自己需要輕盈一點。」

自言貪吃的倩揚，挑選了這個「吃得飽」的「低醣飲食法」減肥法。她謂此方法是減少攝取精製碳水化合物，包括白米、白麵包及麵條，取而代之以原型澱粉質作為主食，比如番薯、紅菜頭、小米、藜麥和南瓜等。

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公開瘦身餐單

在製作減肥菜式時，倩揚謂十分隨心，逛街市見有甚麼食材就買回來煮：「原則是要不同顏色的蔬菜，有足夠纖維和蛋白質，另加適量的油脂及調味。」

倩揚可以兼顧減磅和照顧小孩，只因跟家人吃的餐單沒太大差別。「家人食白飯的時候，我就改吃薯仔、烤南瓜或糙米。」

於社交平台及減肥專頁裡，倩揚均有分享一些瘦身餐單，當中包括：

親子餐單

▲ 陳倩揚於專頁內分享親子餐單。

小朋友食：

菜芯雜豆豚肉碎蛋炒飯

西蘭花配薑黃雞扒

媽咪食：（如圖）

炒飯加飯前時裝起一碗淨餸

西蘭花配雞扒加炒滑蛋

納豆豆腐沙律

齋啡

豐富Brunch

南瓜海鮮湯一大碗（材料：南瓜、甘荀、椰菜花、洋蔥、青口、三文魚、帶子粒、濃豆豆腐）

煎雙蛋加炒皇帝菜

牛油果拼芝士酸種包一塊

▲ 還有豐富Brunch作選擇。

說到「低醣飲食法」，倩揚謂要分階段進行，經過6至8個星期的第一階段，可休息兩星期，另外每逢周末為「Open Day」，可隨意吃自己喜愛的食物。

倩揚亦建議可根據生活習慣和職業性質而作出調整，無需百分百跟到足：「有些人要輪班工作，甚或工種需要較多體力勞動，建議他們吸收足夠熱量和原型澱粉質，沒有非黑即白的界線。」

她續稱：「好似完成第一階段後，我加入168斷食法，某些組員反而是不停重覆cycle one，依然有良好的成績，她們找到合適自己的節奏，輕鬆地達到效果。」

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▲ （黃建輝攝）

做運動修出靚線條

除從飲食方面著手，倩揚亦靠簡單運動來修出完美線條，之前一位健身教練傳授她一套6分鐘的運動：「包括椅上掌上壓、深蹲和仰臥起坐（修腹），每組動作做兩次，每次做1分鐘。」

倩揚更提醒一眾減肥人士，想瘦身先要調整好心情：「1年多前有個網民PM我，當時她說很介意落不到磅，不懂得如何調節心情，當時跟她說，先要了解自己的期望，然後調整好自己的心情，心情好可以帶來堅持的動力，1年過後她於書展見到我，跟我說減了60多磅。」

可以幫到人減磅，亦令倩揚有滿足感：「她以前不愛照鏡子，完全對生活失去熱情，只穿黑衫及闊袍大衣，現在的她穿熱褲加T恤，這是一件好感動的事，是令我做好一點的動力。」

▲ 除飲食外，陳倩揚也配合少許運動來減肥。

開心地堅持

現在陳倩揚的磅數維持於110磅，她將健康飲食變成生活日常，亦開設減肥專頁「你得我得行動組by skye」。

希望透過這平台讓瘦身人士相互鼓勵，專頁追蹤人數已達12萬，她說：「慢慢調節心情是很重要，大部份組員也相互鼓勵和感染，是很有動力的支持，獨個兒一定會感到孤單，會很易想放棄，心想『為何人家可以，我就做不到』，心情有著莫大的影響。」

對於減肥時遇上樽頸位，倩揚強調不需要執著於磅數：「不需要每天上磅，被0.1至0.2磅數影響心情，我會關心組員是否吃得飽、開心與否以及有否挑選合適的食物，於平台期時磅數會停滯不變，可以用不同方法去剌激，包括做些平日少做的運動，另外好好善用Openday也很重要，因熱量反差有助衝破平台期。」

倩揚強調說：「最重要是堅持，開心地去堅持。」她直言年輕時曾用錯方法減肥：「覺得吃得少甚或不吃東西便會瘦，或者只吃菜和無調味無油的食物，不但整個過程不享受，為了追磅數而流失很多營養也不自知，慶幸當時自己還年輕，身體承受得到。」

▲ 陳倩揚跟丈夫陳浩然結婚10年。

感染丈夫齊修身

女士視Keepfit為終生事業，倩揚卻不想見到身邊人為減肥而不開心：「其實有很多方法可以遵循，總之找一個舒服又值得的方法去嘗試，大家不需相互批評，每個人減肥也有其原因，或許你兩個月後要結婚，要挑選一個進取又減磅快的方法，是情有可原。」

成功瘦身的陳倩揚亦感染到身邊人，老公早前足足減掉20磅：「自從細女出世後我倆胖了不少，從相片中看到他的身型頗有份量。」

▲ 趁結婚10周年，陳倩揚一家五口影全家福留念。

倩揚大讚老公是一個很好的例證，連飲食習慣也改善不少：「他不像我那麼嚴謹，跟著cycle1和cycle2去做，不過他喝好多水，帶著一個很大的水樽在身邊，亦感染身邊同事多喝水。」

她指，丈夫在5年前不太愛吃蔬菜：「他覺得如吃草一般，吃粗米飯，他也感覺如吃報紙一樣。可能他見我短時間內成功減磅，亦令他有所改觀，原來默默地在一起生活，當中會有著感染力，慢慢地我煮甚麼，他也跟著一起吃，只要將瘦身融入生活當中，人人也會做得到。」

場地：Mini Central

記者：游艾維

同場加映：丁子朗專訪