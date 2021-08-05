  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (週四) 18:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保釋獲批】涉網上煽惑他人參與6.4集會　鄒幸彤高院申保釋獲批

社會 15:43 2021/08/05

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

鄒幸彤高院申保釋獲批。（經濟日報資料圖片）

支聯會副主席鄒幸彤涉在網上呼籲市民參與今年6.4集會，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，案件早前提堂後，鄒被還押候審。鄒今（5日）向高等法院申請保釋獲批。

被告鄒幸彤（36歲）今由代表律師申請保釋，法官張慧玲聽取雙方陳詞後，批准保釋申請。被告准以現金及人事各5萬元保釋，須交出旅遊證件及不准離港，並須交出誓章證明沒有持有BNO護照，另須每周到警署報到1次。

鄒幸彤被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結。控罪指她於2021年5月29日至6月4日，在香港非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。案件已排期於10月5日，於西九龍裁判法院開審。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

【還押候訊】涉網上呼籲參與6.4集會　鄒幸彤提堂還押候訊
18:05 2021/07/02
【還押候訊】涉網上呼籲參與6.4集會　鄒幸彤提堂還押候訊
【6.4集會】被控煽惑參與未經批准集會　鄒幸彤入稟禁警方檢取手機資料
14:49 2021/07/07
【6.4集會】被控煽惑參與未經批准集會　鄒幸彤入稟禁警方檢取手機資料
【政黨運作】支聯會指政治法律風險嚴峻　一半常委辭任月底遣散所有職員
15:53 2021/07/10
【政黨運作】支聯會指政治法律風險嚴峻　一半常委辭任月底遣散所有職員

你可能感興趣

【還押候訊】涉網上呼籲參與6.4集會　鄒幸彤提堂還押候訊
18:05 2021/07/02
【還押候訊】涉網上呼籲參與6.4集會　鄒幸彤提堂還押候訊
【6.4集會】被控煽惑參與未經批准集會　鄒幸彤入稟禁警方檢取手機資料
14:49 2021/07/07
【6.4集會】被控煽惑參與未經批准集會　鄒幸彤入稟禁警方檢取手機資料
【政黨運作】支聯會指政治法律風險嚴峻　一半常委辭任月底遣散所有職員
15:53 2021/07/10
【政黨運作】支聯會指政治法律風險嚴峻　一半常委辭任月底遣散所有職員
六四事件 支聯會 香港 遊行集會

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】