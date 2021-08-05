【保釋被拒】涉網上煽惑他人參與6.4集會　鄒幸彤高院申保釋獲批

▲ 鄒幸彤高院申保釋獲批。（經濟日報資料圖片）

支聯會副主席鄒幸彤涉在網上呼籲市民參與今年6.4集會，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，案件早前提堂後，鄒被還押候審。鄒今（5日）向高等法院申請保釋獲批。

被告鄒幸彤（36歲）今由代表律師申請保釋，法官張慧玲聽取雙方陳詞後，批准保釋申請。被告准以現金及人事各5萬元保釋，須交出旅遊證件及不准離港，並須交出誓章證明沒有持有BNO護照，另須每周到警署報到1次。

鄒幸彤被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結。控罪指她於2021年5月29日至6月4日，在香港非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。案件已排期於10月5日，於西九龍裁判法院開審。

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記者：林育慧