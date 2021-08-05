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【打擊販毒】警方元朗單位拘兩男檢約2.7公斤霹靂可卡因等毒品　市值約670萬元

社會 15:51 2021/08/05

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警方檢獲約2.7公斤懷疑霹靂可卡因、約1.4公斤懷疑可卡因粉末及一些毒品製作和包裝工具。（警察提供）

葵青警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，昨晚（4日）在元朗青山公路潭尾段18號一個單位內拘捕兩名分別24歲及28歲姓黃本地男子。行動中檢獲的毒品市值約670萬元，相信用以供應區內處所。

警員在該名27歲男子身上檢獲約250克懷疑霹靂可卡因，並在單位內檢獲約2.7公斤懷疑霹靂可卡因、約1.4公斤懷疑可卡因粉末及一些毒品製作和包裝工具。該兩名男子涉嫌「販毒」、「製毒」及「串謀販毒」等罪名被捕，他們現正被扣留調查。

警方重申，販運及製造危險藥物屬嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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責任編輯：曾卓鋒

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