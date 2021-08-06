街坊教路消費券點用先最Smart　TOPick加碼送超市禮券！ 

大部分市民的第一期電子消費券經已到手，TOPick小編日前到銅鑼灣一帶進行街訪，發現4個指定電子支付登記平台各有支持者，不少市民亦由以前對消費券感到唔熟悉，現在變到個個都消費券達人咁，除了用來買心頭好獎勵自己，仲識賺盡商戶和商場的額外優惠！究竟消費券點用先最Smart?聽下一班街坊點講啦！

▲ 林女士認為使用電子支付工具消費，可方便往後查閱消費紀錄。

小編街訪時發現，政府指定的4大電子支付平台各有支持者，其中林女士就選用AlipayHK為登記平台，因為一直有使用開，收到消費券則打算用來買新手袋和銀包。她贊成政府派發電子消費券方式，因為以電子支付方式消費，日後若有需要可方便查閱相關紀錄。

▲ 陳生陳太對點使5,000元有不同諗法，唔知最後陳生使唔使聽陳太話呢？

每人$5,000消費額 各適其適

有一對夫婦則選用WeChat Pay HK，因為有親友推薦優惠。不過，兩人對於如可使這筆消費券，就出現了分歧，陳生打算用消費券購買一雙行山鞋，陳太則卻希望可以用來Staycation。願望雖不盡相同，但兩人合共獲一萬元，相信足夠大家可各適其適了。而陳生又認為電子支付已慢慢普及，成為社會趨勢，只要有適當的幫助，長者也能夠學習到如何使用。

▲ 李小姐以平日常用的八達通收取和使用電子消費券。

OL李小姐選用八達通登記領取電子消費券，因為平日返放工車費支出不少，希望可運用消費券幫補一下。而以八達通使用消費券乘車，仍可領取每月上限500元的政府交通補貼。

▲ 鄧小姐及陳先生認為電子支付最重要是簡單易用，而政府這次安排大致令人滿意。

年輕消費群 慣用電子支付

鄧小姐及陳先生選擇了Tap&Go作登記平台，認為Tap&Go可當作「虛擬信用卡」般使用，十分方便。打算換新手機的陳先生則認為電子消費券最重要是能易於使用，而政府這次安排大致令人滿意。

▲ 有市民指自己本身習慣使用電子支付，認為消費券計劃切合其生活模式。

亦有市民表示，本身已用開電子支付平台，平日也少帶現金出街，故認為這次計劃切合其生活模式。至於會如何使用消費券，他表示很大機會用於餐飲、交通及購買日常用品方面，認為只要這些消費金額能留在本地市場，都能有助刺激本地經濟。

▲ 平時屋企好多開支要兼顧，多了消費券這筆額外錢，媽媽買件玩具「氹」下仔女都可鬆手啲。

親友分甘同味 商戶加推優惠

對於平日需要兼顧好多屋企開支的媽媽，多了消費券這筆額外錢，也打算應仔女要求，買件玩具「氹」下小朋友開心。

此外，市民普遍留意到不少商戶都趁機推出消費券額外優惠，例如購物滿指定金額可享有折扣優惠或回贈；亦有商場與電子支付平台合作推出額外優惠券，這些加碼優惠市民都普遍受落。

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(特約)