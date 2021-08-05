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【輸入個案】新增5宗輸入個案有4宗涉變種病毒　包括3名病人已接種兩劑疫苗

社會 16:12 2021/08/05

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今日新增5宗輸入個案，有4宗涉變種病毒，包括3名病人已接種兩劑疫苗。（經濟日報資料圖片）

本港連續58天本地零感染「斷纜」，今日(5日)新增6宗新冠肺炎確診個案，當中懷疑復陽的43歲地盤男工本地個案，今日確診並列作感染源頭不明個案，有關個案已於昨日公布；餘下5宗為輸入個案，分別由愛爾蘭、柬埔寨、美國、泰國及俄羅斯抵港。同日錄得少於5宗初步確診個案。

今日新增5宗輸入個案，分別由愛爾蘭、柬埔寨、美國、泰國及俄羅斯抵港，有三人都已接種兩劑疫苗：

  • 第11,998宗：24歲女子，8月2日發病，8月3日乘搭CX260航班由愛爾蘭抵港，檢出帶有L452R變種病毒，已於3月7日及4月9日在港接種兩劑復必泰疫苗
  • 第12,000宗：71歲男子，一直無病徵，7月31日乘搭CX600航班由柬埔寨抵港，入住灣仔香港銅鑼灣皇冠假日酒店，檢出帶有N501Y變種病毒，已於3月26日及5月23日在柬埔寨接種兩劑阿斯利康疫苗
  • 第12,001宗：37歲男子，一直無病徵，8月1日乘搭CX883航班由美國抵港，入住灣仔帝盛酒店，檢出帶有L452R變種病毒，已於4月6日及5月1日在港接種兩劑復必泰疫苗
  • 第12,002宗：16歲男子，一直無病徵，8月1日乘搭CX604航班由泰國抵港，入住九龍城富豪東方酒店，檢出帶有L452R變種病毒
  • 第12,003宗：35歲女子，為機組人員，一直無病徵，8月3日乘搭F78109航班由俄羅斯抵港，是否帶有變種病毒仍有待檢測結果

衞生防護中心指，近期不少輸入個案俱在完成疫苗接種後，隨即參與非必要的外遊，強調全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的變異病毒株個案不斷上升，並有一些已接種新冠疫苗人士受感染的報告；強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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