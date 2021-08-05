【借病行騙】7歲兒腦出血媽媽眾籌80萬治病　被揭是老闆娘有車有樓遭炮轟

▲ 內地一名媽媽為7歲腦出血兒子發起眾籌，短短一日半已籌得近70萬元人民幣（約84萬港元），但被揭實際家境不俗，最終眾籌平台退回所有捐款。

近年出現越來越多網上眾籌平台，協助不同人士向公眾籌集捐款，以達成某個目標。在內地，有媽媽為腦出血的兒子眾籌80萬人民幣（約96萬港元）醫藥費，而在短短一日半，已籌得近70萬元人民幣（約84萬港元）。不過其後女事主被揭家境不俗，有車有樓，並經營小店，在遭到網民舉報後，眾籌平台將所有捐款退回予捐助人。

▲ 眾籌平台原本顯示吳女一家全年收入為5萬、沒有車輛。（《澎湃新聞》圖片）

為腦出血兒子發起眾籌

據《澎湃新聞》報道，浙江溫州一名吳姓女子的7歲兒子，於7月21日出現突發性腦出血，導致左身癱瘓。翌日，吳女於「360大病籌」平台發起眾籌，目標金額為49萬人民幣（約59萬港元），她在平台寫道：

兒子在重症監護室，昨晚做了開顱手術，還沒有度過危險期…沒有繳納醫保，費用無法報銷…家裡十分困難，如果錢不夠藥被停了，（兒子）命都保不住…

其後她指，兒子需要留在加護病房接受治療至少半個月，所以將籌款金額提升至80萬元人民幣（約96萬港元）。在短短一日半的時間，已籌得近70萬元人民幣（約84萬港元）。然而，陸續有網民質疑，吳女在網頁所提供的家庭經濟狀況資料。

其中有網民指出，吳女稱兒子自3歲起學鋼琴，質疑既然能夠負擔學費，家庭環境應該不會太差。而且有人表示，治療腦出血的費用不需要80萬。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

被揭家境不俗有車有樓

在7月22日晚，眾籌平台發聲明，指因工作人員疏忽，早前上載的資料有誤，吳女實際家庭全年收入為25萬元人民幣（約30萬港元），擁有一個估值最高150萬人民幣（約180萬港元）的單位，以及一輛價值15萬人民幣（約18萬港元）的房車。

其後網民向眾籌平台舉報，在7月23日，平台停止吳女的眾籌項目。同日，吳女向平台申請退回捐款手續。到26日晚，平台將所籌得的所有捐款，退回給萬多位捐助人。據報，溫州當地警方已接報調查事件，吳女亦表示自己和丈夫已到警署錄取口供。吳女在接受訪問時表示：

我沒有想刻意隱瞞家庭情況，因為第一次接觸網絡籌款，不清楚規則，現在情況變成這樣，我也很後悔。

平台已將捐款退回給捐助人

她稱於7月22日，眾籌平台的職員在醫院的加護病房外，主動詢問吳女是否需要幫助。其後她將住院單、基本家庭等資料傳送給相關人員。吳女指當時有問過工作人員，擁有物業會否影響眾籌，然而對方回覆「沒關係」，亦沒有要求她提供車輛的資料。

據報，吳女和丈夫在溫州開小店，一家三口和母親住在30多年樓齡的舊房子，另一個110平方米的新單位並不在市區。另外房車價值十多萬，現在仍然需要供車供樓，還有兒子學鋼琴的費用一年為約2.5萬人民幣（約3萬港元）。她表示眾籌過程中受到不少壓力，

事情發展到後面，我們全家承受了很大壓力，在網上被人罵。我也在反省，向大家道歉。

眾籌平台回應指，一般用戶發起眾籌時，初步需要提交證明個人身份、病情、醫療費、財產等資料，簽署承諾確認書，並邀請親友協助確認。平台收到用戶籌款申請和證明資料會驗證審核。而在今次事件，平台在收到網民投訴後，已將吳女的籌款項目列入關注名單，之後亦按照吳女提出的退款申請，將捐款退回予所有捐助人。

同場加映：歷幼子患急病險死沉痛打擊 張欣欣醒覺愛要及時︰不要說下次

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳