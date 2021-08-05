【超市大搜查】8款朱古力奶含糖量大比拼　營養師教揀朱古力奶要低糖或高鈣【附清單】

▲ 8款朱古力奶含糖量大比拼。

朱古力奶好味又有營養，是不少大人及小朋友的最愛。澳洲註冊營養師啊家就比較了市面8款朱古力奶的含糖量，教大家選擇較低糖朱古力奶的3個方法。

澳洲註冊營養師啊家於Facebook專頁及Instagram撰文，比較了市面8種朱古力奶的含糖量連同乳糖（即天然存在於牛奶的糖）。

8款朱古力奶含糖量比較（由高至低排序）：

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低糖版是不錯的選擇

啊家指出，低糖版本當然會比普通版少糖，一盒250ml的低糖朱古力奶一共含有3茶匙糖，看似3茶匙糖仍然是不少的份量，但其實天然乳糖佔了大約90%。天然乳糖並不計算為游離糖，所以製造商所添加的游離糖只佔了很小部份。如果想品嚐朱古力奶，不妨選擇低糖版本，減低游離糖攝取量。



普通版朱古力奶有多少游離糖？

一盒250ml的鮮牛奶大概含有11.5g的乳糖。用維他普通版朱古力奶為例，總糖分減掉天然存在的乳糖後，一盒普通版朱古力奶就會大概含有14.5g，即3.6茶匙的游離糖，其實已佔理想游離糖攝取量的一半有多（以平均一日攝取2000kcal， 對健康更好的理想上限為25g計算）



營養師三個level小建議

Level 1：選擇低糖版本

Level 2：選擇高鈣版本，既然要喝朱古力奶，就選擇含有豐富鈣質的，起碼能獲得鈣質，幫助維持骨格健康

Level 3：自己在家炮製自家高鈣無糖朱古力，使用不含糖可可粉，亦可自己調節濃度。

文章獲「註冊營養師Dietitian 啊家Ah ga」授權轉載，標題為編輯所擬。

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責任編輯：楊宛茜