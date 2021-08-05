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【齊賀港隊】恒生銀行宣布送特別獎金320萬　奧運乒乓港將人人有份

社會 16:48 2021/08/05

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恒生銀行宣布頒發320萬元特別獎金，予出戰奧運的香港乒乓隊。（恒生銀行圖片）

港隊乒乓女團於東京奧運奪得銅牌，恒生銀行今日（5日）向港隊乒乓運動員致賀，宣布將頒發320萬元特別獎金，予出戰奧運的香港乒乓隊。

恒生銀行稱，就今次香港乒乓隊健兒取得佳績，感到尤其振奮。為表揚他們奮力拚搏和堅毅不屈的體育精神，恒生宣布將頒發320萬元特別獎金予出戰奧運會的香港乒乓隊。

今屆代表香港出戰東京奧運的正選球員中，黃鎮廷、杜凱琹、李皓晴、蘇慧音及林兆恒5位健兒，也畢業於「恒生乒乓球學院」，分別出戰混合雙打、女子團體、男子團體、女子單打、男子單打共五個項目。他們奮力迎戰，與世界級球員對壘，在國際乒乓球壇為香港發光發亮。恒生期望他們往後繼續努力奮進，展現堅毅不屈的體育精神，締造更多佳績。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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