  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (週四) 18:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊販毒】警方將軍澳拘3父女涉販毒　檢獲70磚共重24公斤懷疑4號海洛英

社會 17:10 2021/08/05

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

警方於星期二（3日）在將軍澳區展開反毒品行動，截獲24公斤磚狀海洛英，市值2,800萬元，行動中拘捕1男2女，年齡介乎20至45歲，關係為父女。（黃傑偉攝）

警方於星期二（3日）在將軍澳區展開反毒品行動，截獲24公斤磚狀海洛英，市值2,800萬元，行動中拘捕1男2女，年齡介乎20至45歲，關係為父女。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

警方將軍澳警區刑事調查組以情報主導，經過深入調查，於8月3日展開行動，在將軍澳厚德邨附近截查一名23歲女子，在其身上搜出共重0.6公斤磚狀懷疑4號海洛英，警方將被捕女子帶回住所搜查，其後在單位睡房內再檢獲70磚共重24公斤懷疑4號海洛英，並在單位內再拘捕兩名分別45歲男子及20歲女子。

警方表示，被捕3人為父女關係，涉嫌販運危險藥物罪名被捕，其中23歲女子報稱保險從業員，20歲女子報稱學生，被捕3人現正扣留調查中，由於案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行一經定罪最高可被判罰款500萬及終生監禁，呼籲年青人不要因一時貪念抱憾終生。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉

相關文章

【非法代孕】內地大學生$114萬出賣子宮　醫療公司涉非法代孕賣嬰︰孩子搶手
13:23 2021/08/04
【非法代孕】內地大學生$114萬出賣子宮　醫療公司涉非法代孕賣嬰︰孩子搶手
【上訴駁回】涉「起底」警員家屬判囚上訴駁回　官指事主沒受嚴重滋擾屬僥倖
15:58 2021/08/04
【上訴駁回】涉「起底」警員家屬判囚上訴駁回　官指事主沒受嚴重滋擾屬僥倖
【煽動刊物】女文員涉夥男生串謀發布煽動刊物　案件將轉介區域法院處理
16:00 2021/08/04
【煽動刊物】女文員涉夥男生串謀發布煽動刊物　案件將轉介區域法院處理
【打擊私煙】海關元朗破懷疑私煙貯存倉庫　檢130萬支私煙涉值約360萬元36歲男子被捕
17:38 2021/08/04
【打擊私煙】海關元朗破懷疑私煙貯存倉庫　檢130萬支私煙涉值約360萬元36歲男子被捕
【披露調查】涉披露廉署調查細節　籃總執委副主席梁鏡瑩判服務令160小時
今日 13:12
【披露調查】涉披露廉署調查細節　籃總執委副主席梁鏡瑩判服務令160小時
【涉藏燃料】涉中環碼頭藏燃料及火機　17歲男生提堂准保釋
18:16 2021/08/04
【涉藏燃料】涉中環碼頭藏燃料及火機　17歲男生提堂准保釋
【打擊販毒】警方元朗單位拘兩男檢約2.7公斤霹靂可卡因等毒品　市值約670萬元
今日 15:51
【打擊販毒】警方元朗單位拘兩男檢約2.7公斤霹靂可卡因等毒品　市值約670萬元

你可能感興趣

【非法代孕】內地大學生$114萬出賣子宮　醫療公司涉非法代孕賣嬰︰孩子搶手
13:23 2021/08/04
【非法代孕】內地大學生$114萬出賣子宮　醫療公司涉非法代孕賣嬰︰孩子搶手
【上訴駁回】涉「起底」警員家屬判囚上訴駁回　官指事主沒受嚴重滋擾屬僥倖
15:58 2021/08/04
【上訴駁回】涉「起底」警員家屬判囚上訴駁回　官指事主沒受嚴重滋擾屬僥倖
【煽動刊物】女文員涉夥男生串謀發布煽動刊物　案件將轉介區域法院處理
16:00 2021/08/04
【煽動刊物】女文員涉夥男生串謀發布煽動刊物　案件將轉介區域法院處理
罪案 罪行 經濟 危險藥物 香港 將軍澳

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】