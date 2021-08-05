【打擊販毒】警方將軍澳拘3父女涉販毒　檢獲70磚共重24公斤懷疑4號海洛英

▲ 警方於星期二（3日）在將軍澳區展開反毒品行動，截獲24公斤磚狀海洛英，市值2,800萬元，行動中拘捕1男2女，年齡介乎20至45歲，關係為父女。（黃傑偉攝）

警方於星期二（3日）在將軍澳區展開反毒品行動，截獲24公斤磚狀海洛英，市值2,800萬元，行動中拘捕1男2女，年齡介乎20至45歲，關係為父女。

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警方將軍澳警區刑事調查組以情報主導，經過深入調查，於8月3日展開行動，在將軍澳厚德邨附近截查一名23歲女子，在其身上搜出共重0.6公斤磚狀懷疑4號海洛英，警方將被捕女子帶回住所搜查，其後在單位睡房內再檢獲70磚共重24公斤懷疑4號海洛英，並在單位內再拘捕兩名分別45歲男子及20歲女子。

警方表示，被捕3人為父女關係，涉嫌販運危險藥物罪名被捕，其中23歲女子報稱保險從業員，20歲女子報稱學生，被捕3人現正扣留調查中，由於案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行一經定罪最高可被判罰款500萬及終生監禁，呼籲年青人不要因一時貪念抱憾終生。

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記者：黃傑偉