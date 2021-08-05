【香港小姐】港姐冠軍謝嘉怡將卸任　與陳楨怡郭柏妍鄺美璇拍照留念

▲ （左起）謝嘉怡、鄺美璇、陳楨怡、郭柏妍即將卸任。（取自IG）

《2021香港小姐競選》的準決賽將於8月22日舉行，港姐的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》亦將在下周一（8月9日）起播出。

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這即是上屆的港姐快要卸任，因此2020年港姐冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍及「友誼小姐」鄺美璇一同拍照留念。

這輯相片內，她們都穿上白色恤衫並抱住枕頭，甚至玩枕頭大戰，予人閨密好姊妹的感覺。

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