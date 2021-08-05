【香港小姐】港姐冠軍謝嘉怡將卸任 與陳楨怡郭柏妍鄺美璇拍照留念 娛樂 15:01 2021/08/05 分享： 熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ （左起）謝嘉怡、鄺美璇、陳楨怡、郭柏妍即將卸任。（取自IG） 《2021香港小姐競選》的準決賽將於8月22日舉行，港姐的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》亦將在下周一（8月9日）起播出。 ▲ （取自IG） 這即是上屆的港姐快要卸任，因此2020年港姐冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍及「友誼小姐」鄺美璇一同拍照留念。 這輯相片內，她們都穿上白色恤衫並抱住枕頭，甚至玩枕頭大戰，予人閨密好姊妹的感覺。 ▲ （取自IG） 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港小姐2021】鄭丹瑞率先選出5大心水佳麗 陳聖瑜梁允瑜騷幽默感【多圖】 11:44 2021/08/03 【香港小姐2021】鄭丹瑞率先選出5大心水佳麗 陳聖瑜梁允瑜騷幽默感【多圖】 【香港小姐2021】阿叻以何詩蓓為例子「調教」佳麗 陳百祥表示問答環節：無得準備 14:50 2021/07/31 【香港小姐2021】阿叻以何詩蓓為例子「調教」佳麗 陳百祥表示問答環節：無得準備 【香港小姐2021】24位佳麗首度泳裝出場 大熱梁允瑜關楓馨長腿搶鏡【多圖】 17:08 2021/07/21 【香港小姐2021】24位佳麗首度泳裝出場 大熱梁允瑜關楓馨長腿搶鏡【多圖】 你可能感興趣 【香港小姐2021】鄭丹瑞率先選出5大心水佳麗 陳聖瑜梁允瑜騷幽默感【多圖】 11:44 2021/08/03 【香港小姐2021】鄭丹瑞率先選出5大心水佳麗 陳聖瑜梁允瑜騷幽默感【多圖】 【香港小姐2021】阿叻以何詩蓓為例子「調教」佳麗 陳百祥表示問答環節：無得準備 14:50 2021/07/31 【香港小姐2021】阿叻以何詩蓓為例子「調教」佳麗 陳百祥表示問答環節：無得準備 【香港小姐2021】24位佳麗首度泳裝出場 大熱梁允瑜關楓馨長腿搶鏡【多圖】 17:08 2021/07/21 【香港小姐2021】24位佳麗首度泳裝出場 大熱梁允瑜關楓馨長腿搶鏡【多圖】 謝嘉怡 陳楨怡 郭柏妍 鄺美璇 香港小姐 綜藝節目