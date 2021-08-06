【活得健康啲】10個女生9個飲錯紅棗水　中醫李亦寧：紅棗去核不燥是都市傳說【附茶療】

▲ 李醫師講解紅棗是否必須要去核，以及與黑棗、南棗在功效上有何分別。

紅棗太燥要去核？除了紅棗，黑棗、南棗也可補氣血？同時有中醫師指出，10個女生有9個也飲錯紅棗水。今集《活得健康啲》請來註冊中醫師李亦寧講解紅棗、黑棗、南棗的性質、功效、食用宜忌及常見的迷思。

製法

紅棗、黑棗、南棗在醫學上都歸類為大棗，大棗是喬本植物棗的成熟果實。註冊中醫師李亦寧講解三者的製法：

紅棗：由棗的成熟果實曬乾而成，不經炮製。

黑棗：即烏棗。將青棗煮熟，風乾後再用煙燻焙至外皮發皺。

南棗：以青棗燙紅、曬紅、水煮、焙烘、曬棗等步驟製作而成，炮製工序繁複。南棗是浙江義烏的特產。

性質及功效

三者均有補虛作用，適合脾胃虛弱、神疲乏力、血虛臉色萎黃、神志不安等人士。

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甚麼人不宜吃紅棗、黑棗、南棗？

李醫師指出，有五類人不宜食用紅棗、黑棗、南棗：

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吃紅棗要去核？

李醫師強調， 「紅棗去了核就不燥」是大眾常有的誤解。她指出，歷代醫家以大棗組方入藥時，在大棗後面只有「擘」的備註，提醒醫者大棗煎煮時需要擘開，使大棗更易煎煮出味。醫書中並無大棗需去核煎煮的說法，可見「紅棗需去核」並無根據。她續指，根據《名醫別錄》記載，棗核味苦性平，歸肝、腎經，不但不會使人燥，更有解毒、斂瘡的作用。

10個女生9個飲錯紅棗水？

李醫師指出，10個女生之中，有9個也會喝錯紅棗水，因為沒對應自身體質及症狀。若出現以下兩種情況，則建議勿飲紅棗水：

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月經期間可以吃紅棗？

李醫師表示，手冰腳凍、怕冷，或面色蒼白、面青的女生屬於氣血虛弱體質，月經期間可用紅棗沖水飲用，約用5至6粒。氣血不足而喝紅棗水的女性，若喝完後發現經血過多、止不住，可能並非單純氣血不足，建議咨詢註冊中醫師的意見，了解應如何配搭食用紅棗。

真的有「虛不受補」這回事？

李醫師解釋，體虛的人均適合進補，但要調整進補程序，例如要先調理好脾胃，改善消化、吸收能力，以致進補時便會較易吸收營養。否則，無法消化的話會引致食滯、胃脹、胃氣、胃酸倒流，甚至會化熱（燥熱）。

▲ 李醫師建議，脾胃虛弱的人改善消化能力後才進補。（曾嘉文攝）

推介食療

薑棗茶

功效：健脾暖胃、溫經止痛、養血活血

材料：生薑5片、黑棗/南棗6-8顆、紅糖1湯匙、水3碗

做法：水煮滾後加入生薑片與開邊紅棗，中火煮15分鐘，加入紅糖化開即成。

食用次數：每月1至2次

宜：手足冰冷，氣血不足，脾胃虛弱，神疲乏力人士適宜

忌：濕熱體質、痰濕體質、或有發燒食滯症狀不宜

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記者：黃泳欣、王芷瑩