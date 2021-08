【親子好去處】Mr. Men Little Miss誕生50周年　時代廣場展出珍貴手稿+發售限量精品

▲ Mr. Men Little Miss誕生50周年,在銅鑼灣時代廣場舉行「Times Square X Mr. Men Little Miss 50th Anniversary:Discover You」。(梁樂欣 攝)

英國家傳戶曉的兒童繪本Mr. Men Little Miss誕生50周年,Mr. Men Little Miss會於即日起至9月2日期間,在銅鑼灣時代廣場舉行全亞洲首個50周年慶祝活動──「Times Square X Mr. Men Little Miss 50th Anniversary:Discover You」。

與角色合照

甫踏進時代廣場2樓中庭,有如置身倫敦街頭,三隻一米高的經典受歡迎角色包括Mr. Happy、Little Miss Hug及Mr. Bump一同橫過Abbey Road,更鬼馬地預留了一個位置給粉絲一同合照。

部份展品是從倫敦的Mr. Men Mini Museum中精挑空運到港展出,且集齊了歷年經典出版繪本故事書和多份由Roger Hargreaves先生的兒子和現任作者Adam Hargreaves先生的珍貴手稿,當中更包括特別為是次時代廣場展覽而設計的手稿。

場內設有由Mr. Men Studio營運的期間限定店,獨家發售50周年限量精品,而為50周年而特別設計的兩位全新角色Mr. Calm及Little Miss Brave亦將首次在時代廣場亮相。

為慶祝Mr. Men Little Miss 50周年,於5樓將舉辦「Global Artist Collaboration」展覽,分兩期展出25位來自世界各地的藝術家所創作的Mr. Men Little Miss畫作。

藝術展品與挑戰站

商場5樓的「Global Artist Collaboration」展覽,將於8月5日至18日,以及8月19日至9月2日,分兩期展出25位來自世界各地的藝術家,當中包括來自香港的插畫師Steven Choi。

其他藝術家包括加拿大現代視覺藝術家Alex Garant、知名塗鴉藝術家Remio以及台灣繪本作家藝術家幾米Jimmy Liao等,所創作共50幅的Mr. Men Little Miss畫作。

同場的「Times Square x Mr. Men Little Miss • Discover You 學院」設有四個不同的挑戰站:第一站將由Mr. Strong帶領大家進入運動世界,挑戰者將化身成小小運動家,在跑道上左右移動身體,收集與運動有關的物品同時避開無關的物品,挑戰體力極限。

緊接第二站由Mr. Clever接棒,考驗大家的腦筋,在字母牆上找出與Mr. Men Little Miss角色相關的英文詞彙。

完成這個挑戰後,大家可在第三站Mr. Men Little Miss劇場欣賞表演節目、故事演講,更可與一眾角色見面。

最後一站「紙電筒工作坊」,除了學習製作紙電筒外,各位小朋友將透過按下不同的按鈕,以激發不同的顏色的光線,幫助Mr. Nobody成為somebody。

完成四個挑戰後便可在畢業佈景板前領取畢業頭帶,與一眾Mr. Men Little Miss成員拍照留念。

Times Square X Mr. Men Little Miss 50th Anniversary: Discover You

日期:即日起至9月2日

時間:10am - 10pm

地點:銅鑼灣時代廣場2樓中庭及5樓Pop Lab

「Discover You 學院」Mr. Men Little Miss劇場及時間表

角色見面會:8月14日、8月21日、8月28及29日

故事演講:8月16日、23日及30日

表演節目:8月18日及25日

紙電筒工作坊:8月11日、 8月13日、20日及27日、9月1日

