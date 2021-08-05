【東京奧運】德國女車神禾歌癱瘓後轉戰奧運旁述　輪椅上為前隊友喝采：奧運是奇蹟

▲ 禾歌半身癱瘓後由比賽選手轉換角色至賽事旁述，繼續參與奧運盛事。

前德國「女車神」、李慧詩昔日勁敵禾歌（Kristina Vogel）在3年前一場練習中發生意外導致下半身癱瘓，無法再走路。意外發生後，禾歌沒有放棄自己，曾為兩面奧運金牌得主的她更現身本屆東京奧運伊豆單場館，由比賽選手轉換角色至賽事旁述，繼續參與奧運盛事。

▲ 前德國「女車神」禾歌轉戰東奧賽事旁述。（法新社）

較早前禾歌已預告，自己會為德國電台擔任賽事評述，連日她也有分享抵達日本後的點滴。其中在周二（3日）舉行的女子場地單車團體追逐賽中，德國擊敗英國奪得金牌，並刷新世界紀錄，創下4分4秒242的成績。

禾歌當時一邊報道得獎結果，一邊眼眨淚光，似被前隊友創下的佳績所感動。當晚她更分享了一張賽後大合照，4名德國選手手持金牌，團團圍著於正中央、露出燦爛笑容的禾歌，而禾歌就形容「奧運是奇蹟」。

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禾歌曾奪得11次世界冠軍，並是兩面奧運金牌得主，是德國場地單車名將。不幸地，她在2018年6月練習期期間「炒車」，導致脊椎斷裂，下半身癱瘓，被逼結束運動員生涯。當得知癱瘓一刻，她很快意識到自己無法再走路，而接受事實後，不愛流淚的她流了許多眼淚。

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她曾表示，自己不是個經常流淚的人，即使兩次失落奧運金牌，她也沒哭。但經歷這一次意外後，她學懂表達情緒，告訴自己「哭是可以的」，而擦乾眼淚後就要繼續向前。

▲ 禾歌曾表示，自己不是經常流淚的人。圖為禾歌在2016年里約奧運獨取金牌，感觸落淚。（法新社）

意外改寫人生後，禾歌未有丟掉爭勝的心，亦曾揚言希望贏得第12面金牌：

我希望將來取得第12個冠軍獎牌，或許是在其他範疇達到，但我一定會為自己力所能及的事訂下目標。

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責任編輯：羅嘉欣