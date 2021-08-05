【媽媽的神奇小子】吳君如梁仲恆動人演繹母子情　輸在起跑綫贏在終點時

▲ 《媽媽的神奇小子》

近年來，常言「贏在起跑綫」，而殘奧運動員蘇樺偉就是「輸在起跑綫，贏在終點時」的成功例子。生來便是殘疾的他，在媽媽十年如一日的培養下，打破了不能行走的宿命，最終登上殘奧賽場。

電影《媽媽的神奇小子》不單是殘疾兒的勵志溫馨故事，更關注殘疾運動員待遇不公的問題，充分展現夢想與現實的拉鋸，或許真的有人注定做悲劇的主角。

由影后吳君如監製兼主演的《媽媽的神奇小子》，改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉的真人真事，除講述蘇樺偉和母親「蘇媽」橫跨近30年的奮鬥之路，更道盡香港殘奧運動員的背後辛酸史。

【媽媽的神奇小子】蘇樺偉以自身經歷鼓勵港人 柳應廷：運動員有血有汗

▲ 蘇樺偉由不能行路到可以自己步行。

天生殘疾跑出彩虹

蘇樺偉出生時患上黃疸病，更因而導致腦部受傷，但蘇媽（吳君如飾）堅持要醫生搶救兒子，但卻留下了後遺症，餘生必須與痙攣、腦痲痺及嚴重弱聽共存。

在蘇媽多年來的悉心照顧下，蘇樺偉不僅漸漸長大，更學會了走路，後來因一次的追逐，她發現了兒子的跑步天賦，繼而為他參加田徑班，並獲傷殘田徑隊教練（張繼聰飾）賞識，開始接受正統訓練，有機會出戰大賽。

▲ 張繼聰飾田徑隊教練。

受訓初期，他常埋怨訓練辛苦而偷懶、跑步速度不似預期而獨自偷偷哭泣，可是經過教練鞭策，及自己一番努力和磨練，終在1996年登上亞特蘭大殘疾人士奧運會。

蘇樺偉首次離鄉別井遠赴美國特訓，片中他越洋致電媽媽時思鄉之情湧上心頭，邊說邊哭，令人動容。

最終，他不負眾望，助港隊在4 X 100米接力賽上奪得金牌，那是他的第一面金牌。其田徑運動生涯，屢破自己紀錄，不斷為港爭光，寫下港隊殘奧歷史的輝煌戰績。

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每月津貼僅3000元

可是，風光背後，因為政府對殘奧的漠視，曾多次為港爭光的蘇樺偉，不像健全的奧運得獎者般獲得數百萬獎金，每月僅有3000元津貼而已。

可是生活窘迫，沒有錢還如何談夢？為了維持生計，他一度只好選擇退役並轉行成為速遞員，何等諷刺。

蘇媽多年來陪伴左右，見證兒子對跑步的熱情，實在不忍看見他放棄追夢，為了讓他能參加北京奧運繼續跑，故替他接下大量廣告。備戰期間，蘇樺偉要在賺錢和訓練兩邊走，最終抵不住壓力下，母子之間爆發爭執，呈現二人又愛又恨的關係，充滿戲味，令人心酸。

在《媽媽的神奇小子》內壓軸比賽，靠着蘇媽一如以往的鼓勵，「望阿媽，Get，Set，Go！」他終在北京奧運發光發亮。

▲ 蘇媽不斷支持兒子當運動員。

母子一起奮鬥

蘇樺偉曾5度出戰傷殘人士奧運會，以及傷殘人士世界田徑錦標賽等賽事，奪得共計多面獎牌，截至2019年是男子100米及200米傷殘人士世界紀錄保持者，因此有「超級神奇小子」之美譽。

在2014年亞洲殘疾人士運動會上，他受腰傷困擾而未能奪得獎牌，其後於2016年3月退役，結束21年的跑步生涯。

他之所以成為「神奇小子」，皆因擁有蘇媽這位「神奇媽媽」，因此戲名並非《神奇小子》，而是《媽媽的神奇小子》，兩母子一起不斷奮鬥的故事。

戲中，當蘇樺偉贏得比賽，繞場接受場內觀眾的歡呼時，其眼睛一直沒離開台上那位一生默默支持他的母親，從沒忘記贏每一面金牌的初衷。

▲ 母愛成就神奇小子。

熱血追夢故事中，加入母子溫馨親情元素，吳君如演繹出色，收放自如，帶動觀眾情緒，戲中她跟兒子說：「你行得比人慢，但跑得比人快。」

而蘇樺偉一角分為3個階段，小孩版、少年版、成年版的3人外貌都頗為相似，可見在選角上非常用心。

其中，飾演成年版的梁仲恆，成功捕捉到蘇樺偉的神髓，無論言行舉止、跑步及其他肢體動作都入形入格，其熱血金句「輸在起跑綫沒關係，最重要是知道終點在哪裏。」震撼人心。（上映日期：8月12日）

記者：曾嘉善

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