【BNO移民】澳洲擴大「避風港」簽證資格　接納持BNO港人申請

▲ 澳洲擴大「避風港」簽證資格，接納持BNO港人申請。

澳洲早前容許香港畢業生和臨時工作簽證延長至5年，為港人提供移民澳洲的途徑，當局證實持英國國民（海外）護照港人亦能申請，發言人指該決定是必要的修訂。當地留學生組織稱，新政策會令部分港人放棄特區護照。

去年澳洲政府在香港實施《港區國安法》後，於7月9日宣佈「避風港」政策，延長香港特區護照持有人的畢業生和臨時工作簽證至5年，及後提供申請永久居留的途徑，惟並不適用於只持有BNO的港人，其時當局解釋以是否持有特區護照來決定該人是否獲延長簽證，是「直接、客觀的方法」。

事隔一年後，澳洲傳媒SBS中文今(5日)引述當地內政部回覆指，港人持BNO申請畢業生簽證和臨時工作簽證，可逗留當地的時間延長至5年，意味為港人而設的「避風港」政策不再只適用於特區護照持有人。內政部沒有詳細說明改變政策的原因，只稱這是對《1994年移民規例》作必要的修訂。

布里斯本留學生組織Hong Kong International Alliance主席Cassandra估計，他們認識的近200名香港留學生當中，預料有三至四成會因為新政策而放棄特區護照。她期望當局可以批出更多難民簽證、庇護簽證，以及更清晰讓港人知道居留了5年後，有何方法保障簽證持有者獲得澳洲居民身份，或工作機會。

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記者：陳麗娜