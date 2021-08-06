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沐浴好物推介 嚴選「10大無添加¹ 保證」沐浴產品

特約 16:30 2021/08/06

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熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

潔膚是沐浴產品的基本功能，不過，假如選購時只看功能，而忽略了產品的成份，便有機會為肌膚帶來多重傷害。今次專題就為各位女生嚴選出擁有「10大無添加¹ 保證」，溫和潔淨同時防菌，3歲以上小孩也適合的滴露無添加¹ ‧ 親膚沐浴露系列，用後零有害殘留物²，無添加色素之餘，還會散發純天然萃取的大馬士革玫瑰與柑橘香橙微香！

Pure & Soothing無添加¹ ‧ 親膚沐浴露系列配方溫和親膚，帶來無瑕淨肌新體驗！

10大無添加保證¹

這次推介由滴露全新推出的Pure & Soothing無添加¹ ‧ 親膚沐浴露系列，擁有「10大無添加保證¹」，沒有加入包括MIT、礦物油、異丙醇等有害元素，亦沒有添加色素，做到沐浴後皮膚零殘留有害化學成份²，配方溫和親膚，3歲以上小童都適用！產品盡量減少化學成份之餘，卻依然做到99.9%防菌保護³，有效保護使用者健康。

純天然萃取大馬士革玫瑰及柑橘甜橙微香

滴露Pure & Soothing無添加¹ ‧ 親膚沐浴露系列提供兩種微香選擇：天然大馬士革玫瑰香、及柑橘甜橙香。香氣更非化學合成，只使用純植物萃取精油，香氣更天然舒服，為忙碌的生活洗走疲勞，幫身心重新注入活力，透現自然光彩。

滴露Pure & Soothing無添加¹ ‧ 親膚沐浴露系列含純植物萃取精油，使用後散發天然大馬士革玫瑰，或柑橘甜橙微香。

心郁郁想試試無瑕淨肌體驗？立刻click入下面連結搶限時現金優惠券啦！
bit.ly/3xdBuiA

1. 包括致敏防腐劑Parabens, Triclosan, Methylisothiazolinone (MIT), Methylchloroisothiazolinone (MCIT), Phenoxyethanol, Benzophenone-3/ Benzophenone-4, Mineral Oils, Polyacrylamide, Triethanolamine, Isopropyl Alcohol
2. 於臨床測試所顯示，會刺激皮膚或引致過敏的殘留物 (RB R&D 2019)
3. RB R&D 2019，測試細菌：大腸桿菌及金黃葡萄球菌

（資料由客戶提供）

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