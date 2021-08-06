【家庭壓力】忌以高高在上姿態向孩子丟出想法　專家教家長如何處理家庭關係及壓力

▲ (寶寶大過天劇照)

在一般家庭關係之中，家長關心子女的前途在不同文化裡面均非常普遍。當子女面臨成長上的重要時刻，例如文憑試放榜，這份關心就更容易突顯出來。家長關注子女的考試成績是理所當然的。可是，當他們過份著重考試結果，就會同時對他們自己及子女帶來困擾。在某程度上，這過份關注跟家長對子女的期望有關，他們期望子女做得好是正常的。不過，家長的期望就如一臺天秤，要時刻保持平衡︰如果他們對子女的期望甚低或者根本沒有期望，就會向子女發出一個錯誤訊號，誤解為家長不關心他們，會影響他們的積極性，窒礙他們發揮潛能；相反，家長期望過高會成為子女的心理負擔並扼殺他們的發展。

另一方面，家長的關注往往和壓力相連，壓力以不同形式、不同原因出現，主要來源包括家庭經濟負擔、跟子女的關係及溝通問題等。家長出於對子女的愛，擔心子女心理負荷太大，往往不會在他們面前過份流露憂慮。當子女正值青春期，與父母欠缺良好溝通時，家長就算想和子女談談他們關心的事情，都會顯得特別困難，甚至不知道如何跟子女溝通。這些都是家長壓力的主要來源。

家長可以如何處理壓力，筆者有以下建議︰

明白你的個人情緒

人類是情感的動物，我們越明白自己的情緒，越能夠跟其他人建立關係及溝通，尤其是我們心愛的人，能夠明白如何回應壓力及處理壓力是很重要的。

學習跟子女一起放鬆

向子女表現出更多信心和信任，你會驚訝他們變得可靠和自信。

學習聆聽你的子女、嘗試明白他們的需要及願望

學習成為一個優秀及主動的聆聽者，尊重子女的想法和感受。家長要明白，子女是獨立自主的個體，了解青少年對父母向他們施加壓力的看法也很重要，這些看法包括嚴格執行規則及道德標準、聚焦在負面事情上(例如失敗)、強逼子女做父母想做的事情、經常期望成功。

積極溝通

嘗試讓子女明白你的所思所想，切忌以高高在上的姿態向他們丟下你的想法，使他們產生疑慮。相反，要以跟朋友談話的態度去溝通，務求可以互相明白，這需要一些訓練及實習，或者其他協助。

要經常緊記，當事情發展不似預期，並不是世界末日。畢竟考試只是人生旅途上的中途站，一次結果並不能斷定往後的去向。

如果你對子女的前途或其他事情感到壓力，請不要掩飾，這會影響你的身心健康。如有需要，請跟其他人談談，又或向專業人士尋求協助︰https://www.mhahk.org.hk/index.php/service/promoedu/dce/counsellingapp/

以下是我親身經歷的真實故事，供大家參考︰

我的朋友一家三口，這個家庭的父母均是醫護專業人士，育有一位女兒。他們是個快樂之家，關係親密，時常滿載歡樂。

父母對於女兒的發展都保持開明及正面的態度，他們只想女兒健康開心地成長。當女兒讀高中、準備考文憑試時，他們開始疑惑，究竟她將來會怎樣。他們尊重女兒的自由發展，並跟她保持開放對話，研究不同選項。身為專業醫護人員，他們深明這個行業的特性，並跟女兒分析優劣之處，讓她細心考慮。

另一方面，他們亦鼓勵女兒探索自己的興趣。經過一番考量之後，在通知父母之前，女兒自行遞交了大學入學申請表格。縱使明知會遇上挑戰，但女兒依然選擇跟隨父母的步伐，投身醫護界別。

當他們得悉女兒的決定，感到特別高興。他們最大的安慰是來自女兒的一句說話︰

我投身這個界別的原因，是我見過你們怎樣幫助其他人，我希望跟你們一樣。