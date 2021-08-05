【市區重建】盛德街公務員合作社收購價每呎近2萬元　市建局予業主60日時間考慮

▲ 九龍城盛德街公務員合作社項目，自住業主的收購建議呎價是實用面積每呎19,848元。（資料圖片

市建局今日（5日）宣布，向九龍城盛德街／馬頭涌道的公務員建屋合作社項目，發出收購建議，自住業主的收購建議呎價是實用面積每呎19,848元，亦即是以該區7年樓齡為基礎的假設重置單位呎價。

市建局發言人稱，按照一向沿用的機制，經公開抽籤委託七間獨立顧問公司進行評估。獨立顧問公司的測量師選擇及比較在項目附近地區內，物業特點及交通方便程度與本項目類近的物業成交個案，以訂定項目的「7年樓呎價」。

局方續稱，重建合作社樓宇較一般私人舊樓更複雜，涉及處理解散合作社（散社）、完成修訂地契、分契、散社後由前社員成立業主立案法團等手續；而已解散的前合作社社員，取得其單位的業權後，有關單位會抵押予政府，直至業主向政府繳付補地價以撤銷有關限制後，才能夠自由轉售其單位。

市建局已開創5項新措施，盡最大努力照顧合作社社員的需要。措施包括提供免費法律支援協助「散社」；促成政府以合作社舊樓的「現有用途土地價值」作為評估補地價金額的基礎；引入「劃一補地價呎價安排」；豁免申請撤銷轉讓限制時需要支付的行政費、從價印花稅及額外印花稅；也容許合資格家庭購買最多2個「樓換樓」單位

項目合共涉及約155個業權，住宅單位的面積介乎約800至1,600平方呎，業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。市建局將舉行簡介會，向受影響的業主／前合作社社員解釋物業收購、遷置安排及協助未補地價業主繳付土地補價的程序及手續。

公務員建屋合作社計劃，屬於港英政府50年代推出的房屋福利，政府以優惠地價批出土地，並提供貸款，協助合資格公務員成立合作社建屋。官批地契訂明，合作社是樓宇土地的承租人；合作社社員乃透過各自與合作社簽訂的分租租契，以分租承租人的身份於相關單位居住，起初並不擁有單位的法定業權。

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責任編輯：吳卓峰