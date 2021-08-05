【披露受查人】涉披露被廉署調查人身分　林卓廷被控12月開審

▲ 林卓廷涉披露廉署受查人身分，案件將於12月開審。資料圖片

前立法會議員林卓廷涉披露涉及7.21元朗事件受調查人身分，被控3項披露受調查人身份罪行，案件今(5日)於東區裁判法院進行審前覆核。案件排期於12月1日開審，預計審訊6天。控方將傳召3名控方證人，林一方表示屆時將出庭作供。

被告林卓廷（43歲）被控3項披露受調查人身份的罪行，控罪指，被告於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知有調查就香港法例第201章《防止賄賂條例》而進行，在無合法權限或合理辯解下，向公眾或部分公眾披露該項調查目標的人士身分，即游乃強。

控方表示於審訊時將傳召3名證人，辯方指被告將親自作供，另外會傳召3名辯方證人，並將爭議披露內容是否受《防止賄賂條例》規限及有否合理辯解。

被告就本案獲准以現金2,000元保釋，其間不准離港，惟被告因另案正被還押中。

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記者：林欣樂、林育慧