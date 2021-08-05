【外展接種】觀塘apm大堂變身臨時接種站　市民可即場接種復必泰

▲ 觀塘apm設立臨時接種疫苗櫃位，為商場、寫字樓租戶及市民接種疫苗。（新聞處圖片）

政府新冠疫苗外展隊今日（5日）在觀塘apm商場中庭，設立臨時接種疫苗櫃位，為商場、寫字樓租戶及市民接種復必泰疫苗，約300人參與。今次是外展隊首次嘗試讓市民在免預約情況下，即場接種疫苗，公務員事務局局長聶德權稱，可讓一些市民「想打針、即打針」，即場接種疫苗。



聶德權與新鴻基地產執行董事郭基泓，今到場了解市民和租戶接種疫苗的情況，並頒獎予該公司舉辦的「齊打疫苗抽獎活動」幸運兒。聶德權說，感謝商場提供場地，促成這次新冠疫苗接種服務，並與政府攜手推動「全城起動 快打疫苗」運動，透過大幅提升疫苗接種率，盡速為香港建立保護屏障。



聶續稱，這是外展隊首次在商場提供無須預約的疫苗接種服務，讓一些市民「想打針、即打針」，即場接種疫苗。在消費券計劃推出後，部分市民可能去商場購物消費。他希望市民在逛商場時，也同時留意到接種新冠疫苗的重要性和迫切性。



今日共有近300名商場和寫字樓租戶及市民，在商場接種復必泰疫苗，聶德權感謝今日提供外展接種服務的將軍澳體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。

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責任編輯：吳卓峰