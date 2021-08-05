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【不求上進】30歲男邊讀書邊做兼職5年　月賺$7800輕鬆自由滿意現狀

親子 19:03 2021/08/05

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台灣一名30歲男邊讀書邊做兼職5年，月賺$7800很滿意現狀，網民支持他。

踏入三字頭不再年青，不少人開始為將來打算，希望事業更上一層樓。台灣有名30歲男網民卻反其道而行，指自己5年以來一邊讀書一邊做兼職，沒有正職，月薪約賺7,800港元，不算多，卻很滿意現況，不想改變。他的想法引起網民熱議。

兼職壓力小很自由

該名男網民於2日（周一）在網上討論區「Dcard」，以「30歲還在打工的人多嗎？」為題發帖，講述自己的狀況，目前在一家公司擔任兼職工讀生，一邊讀書一邊工作約5年。

已經做了這工作快要5年了，因為工作輕鬆加上自由排班，所以對於這份工作很滿意。

花費不多有錢儲起

男網民一個月的薪水不算多，約26K至28K台幣（約7,287至7,847港元），可是他每個月仍然有錢剩，可以儲起15,000台幣左右（約4,204港元），不是月光族，雖然他很滿意自己的人工及儲蓄，但似乎對安於現狀的想法感疑惑，不少人認為人到30歲，尤其男士似乎要在職場上有些成就，或至少要有一份穩定的全職。他問網民︰

30歲還在打工的人算多嗎？我朋友不少還在做時薪工的……

賺少些壓力也少

網民們紛紛一起討論，提及人人的景況不同，難以一概而論，譬如沒有家庭負擔者，賺少些職場的壓力也小，是不錯的選擇。有網民分享店裡一位大哥大概40歲，以前是月薪，後來因為不想扛責任所以改為時薪，每天準時收工回家吃宵夜追劇，感覺很愜意，而他工作時很認真，會把所有事情處理好，有感工作壓力小而賺少些，多了自己的時間是好事。

此外，有網民提出最重要是沒有家庭負擔，加上夠養起自己及有錢儲已不錯。「每個月能存1萬5已經贏很多人了，我身邊一堆月光族，月底還要借錢吃飯」、「不結婚就沒差」、「自己夠用規劃ok就好，生活終究自己在過，沒向他人借錢的話，他人實在沒資格指教。」等等。

網民︰夠養活自己已經好好

另一方面，有網民坦言沒辦法接受，亦表示不想男友及老公賺如此少的薪水。更多網民意見如下︰

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同場加映︰妻癌逝父兼母職日做10多小時養家　林子博仔女勸父釋懷︰你做得好好

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責任編輯：王明芳

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