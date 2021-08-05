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【重男輕女】港女沖涼遭11歲弟偷拍欲搶手機查看　阿媽偏幫：細路仔玩下啫

親子 19:04 2021/08/05

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一名港女稱近日一次沖涼期間，突然遭弟弟闖入偷拍裸照，可是媽媽卻偏幫弟弟︰「細路仔玩下啫！」

小朋友做錯事，父母不能一句「細路仔啫」而不作正確教導。一名港女日前在網上發文訴苦，自己沖涼期間，年僅11歲的弟弟突開門舉手機拍下她的裸照，她怒氣沖沖搶走弟弟的手機要求查看，弟弟哭著否認偷拍，竟遭阿媽反過來斥責她弄哭弟弟，還試圖談化事件︰「細路仔玩下啫！」

一名港女日前在網上討論區「Dcard」以「細佬偷影我裸體」為題發文稱，近日在家沖涼時，年僅11歲的弟弟突然開門闖入浴室，舉起手機拍攝她的裸照。她大驚之下，沖涼後搶去弟弟的手機欲查看，弟弟「喊到拆天」否認，還向媽媽投訴被欺負。

反被母指責弄哭弟弟

媽媽見狀即時指責港女弄哭弟弟，又維護兒子說︰「細路仔玩下啫！」在港女強迫之下，弟弟終肯開啟手機，港女果真發現有自己的裸照，馬上將相片刪除並歸還手機，幸好相片影得鬆曚和不見樣，且相片未有外傳。

港女發帖文講述事件。（網頁截圖）

港女發現，偷拍並非弟弟的主意，是弟弟在社交應用程式LINE的群組內，被打機認識的台灣人慫恿，

話影完要share，好彩佢未send出去，好心寒。

網民質疑港女為何洗澡不鎖門，她解釋被家人禁止鎖門，因為「屋企人會入嚟洗衫同去廁所，之前鎖都俾人鬧咗幾次」，還指家人一直重男輕女，弟弟早已被寵壞。

已經警告咗佢，但佢完全唔覺得自己有做錯……最後結局都係我俾人鬧、俾人話小事化大，唔包容細佬。

網民︰縱容佢只會有更多受害人

港女已考慮與男友搬出去租屋住，不想再留在家。網民皆認為事件嚴重，現在縱容弟弟，將來他只會變本加厲，出現更多受害者，建議港女不應就此作罷。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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