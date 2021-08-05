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【強制檢疫】27歲男違強制檢疫令　被判監10日

社會 19:46 2021/08/05

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一名27歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（5日）於九龍城裁判法院被判處即時監禁10日。（資料圖片）

一名27歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（5日）於九龍城裁判法院被判處即時監禁10日。

該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於2020年7月6日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於九龍城裁判法院被判處即時監禁10日。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。截至今日，共有166人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多十四星期或罰款最高15,000元不等。

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記者：曾卓鋒

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