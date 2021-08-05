【空手道奪銅】劉慕裳：參加奧運超級重要　冀運動員多相信自己、裝備自己

▲ 劉慕裳取得空手道女子個人形銅牌。（路透社）

今屆東京奧運新增空手道賽事，29歲香港空手道代表劉慕裳在個人形賽事挫土耳其代表，為香港再添一面銅牌。她賽後受訪表示，自己心情激動，

劉慕裳在銅牌戰演繹「北谷屋良公相君」，取得總分26.94分，而對手土耳其的寶珊得26.52分勝出。劉慕裳指，對於贏得銅牌感到激動和開心，在2017年演練同一套拳，在美國集訓後再轉變風格，認為在細節表演更好。她說，第一場比賽仍在適應場地地面，之後習慣了表現更佳，「愈打愈好」。

她希望大家相信自己、裝備自己，因爲不知道機會何時會來，一有機會才能好好把握，要有兩手準備。

對於空手道是今屆奧運新增項目，亦可能是最後一次，她稱今獎牌「超級重要」，奧運對運動員而言最高、最大的舞台，能夠參加已經是「了不起」，感謝家人和朋友的支持，又指有香港市民因爲她而第一次看空手道比賽，希望可就空手道運動多作推廣。劉慕裳下一個目標是11月的世錦賽，希望再奪牌。



【東京奧運】新增空手道項目港代表劉慕裳出戰 於美國集訓透露爭獎決心。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：蘇文軒