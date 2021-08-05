【教協風波】楊潤雄向全港教師發信　促審慎考慮教協近年言行能否代表自己

▲ 教育局局長楊潤雄今日發信，呼籲全港教師深思教協是否真正能代表自己。（經濟日報資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日向全港學校教師發信，再次批評教協近年的言論和行徑，本質上與政治團體無異，更呼籲全港教師審慎考慮，深思該會是否真正能代表自己。

楊潤雄在信中表示，教育專業近年時常被「騎劫」，有組織借教育專業之名，行政治之實，對有違教師專業及罔顧學生福祉的亂象，不但沒有說不，反而推波助瀾，直接或間接地把部分教師及學生，推向違法、被捕、入獄的不歸路。

他又重提當局上周六宣布全面終止和教協的工作關係，直指教協近年的言論和行徑往往與教育專業不符，本質上與政治團體無異，故不能視該會為教育專業團體，故宣布終止與教協的工作關係。

楊潤雄又促請全港教師審慎考慮教協近年的言論和行徑，深思該會是否真正能代表自己。他又指，並非只有教協可以提供資訊、服務協助，又強調由教協轉介的個案並不會得到特別處理，重申會繼續聆聽前線教師的意見，為本港教育正本清源。

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責任編輯：胡偉明