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【港隊賽果】林鄭賀空手道代表劉慕裳摘銅　讚其英姿颯颯實至名歸

社會 19:09 2021/08/05

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行政長官林鄭月娥祝賀空手道代表劉慕裳摘銅。（資料圖片）

香港空手道代表劉慕裳今日（5日）在日本武道館出戰女子個人形項目比賽，她在晚上6時40分出戰銅牌戰，取得26.94分，為香港奪得史上首面空手道銅牌。行政長官林鄭月娥向劉慕裳致以衷心祝賀。

林鄭月娥表示，劉慕裳在賽場上英姿颯颯、動作俐落，節奏變化不斷，展現出驚人力量、速度和美感，令人眼前一亮。

林鄭月娥續指，劉慕裳近年在國際賽事表現優異，屢獲殊榮，今天憑藉優異表現在東京奧運再下一城，勇奪銅牌，實至名歸。

民政事務局局長徐英偉則指，劉慕裳把握良機全力以赴，為香港創造歷史，讓我們萬分雀躍。全港市民為她的成績感到欣喜和驕傲。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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