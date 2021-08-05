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【教協風波】楊潤雄：教師所需協助非只有教協可提供　教育局再籲全港教師深思教協能否代表自己

社會 19:15 2021/08/05

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教育局局長楊潤雄今日（5日）向全港學校教師發信，籲教師深思該會是否能代表自己。（資料圖片）

教協上周遭兩官媒點名炮轟為必須剷除的「毒瘤」，教育局隨即宣布全面終止與教協的工作關係，包括不再就諮詢其意見及暫停處理其轉介個案等。教育局局長楊潤雄今日（5日）向全港學校教師發信，再籲教師深思該會是否能代表自己，相信教師所需服務及協助並非只有教協可提供，強調由教協轉介的投訴個案不會獲局方特別處理，如教師有需要可放心直接聯絡局方。

教育局上周六（7月31日）宣布與教協終止工作關係時，已呼籲其會員深思該會是否真正能代表自己；楊潤雄今日在信中亦再作出相同呼籲。

楊潤雄在信中提及，教育專業近年時常被「騎劫」，指有組織借教育專之名，行政治之實，對有違教師專業及罔顧學生福祉的亂象推波助瀾，直接或間接地把部分教師推向違法、被捕和入獄，提及上周宣布終止與教協的工作關係，斥其近年言論和行徑「往往與教育專業不符」、「本質上與政治團體無異」，「請大家審慎考慮教協近年的言論和行徑，深思該會是否真正能代表自己。」

他續指，相信教師所需的資訊、服務及協助並非只有教協可提供，舉例指教協轉介的投訴個案並不會得到特別處理，強調不論是教師直接與教育局聯絡，抑或由其他人士或組織轉介個案，局方均一視同仁，按既定機制及公平公正原則處理，就業界在工作上的問題，教育局必定會盡力提供意見和協助，並指局方會繼續與持分者合作，聆聽前線教師意見，秉持專業精神。

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責任編輯：馮琪雅

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