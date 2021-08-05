【港隊賽果】體壇健將搖籃林大輝中學「雙喜臨門」　門下張家朗劉慕裳東奧勇奪獎牌

▲ 林大輝（右）過去曾到現場為張家朗（左）打氣。（林大輝中學網頁）

香港空手道代表劉慕裳今日（5日）在日本武道館出戰女子個人形項目比賽，她在晚上6時40分出戰銅牌戰，取得26.94分，為香港奪得史上首面空手道銅牌。劉慕裳為林大輝中學校友，林大輝中學今日熱烈祝賀校友勇奪銅牌，為香港增添第五面獎牌。這是繼校友張家朗男子花劍摘金後，另一位林大輝中學校友在奧運奪得獎牌，更是「雙喜臨門」，林大輝中學校董會和全校師生都感到萬分自豪。

林大輝中學表示，自創校至今，林大輝中學非常重視學生的體育運動發展，在過去的17個學年，培育了不少在大型國際比賽的獎牌得主，除了新出爐的奧運花劍金牌張家朗和空手道銅牌劉慕裳，還有單車世界冠軍郭灝霆、「乒乓一哥」黃鎮廷、亞運劍擊獎牌得主歐倩瑩、崔浩然、楊子加、廖恩蔚、方凱申和東亞運動會武術金牌得主關寧慧等。在本屆東京奥運會香港共有46名代表，當中有4位是來自林大輝中學，分别是張家朗(劍擊)，劉慕裳(空手道)，黃鎮廷(乒乓球)和洪詠甄(划艇)。

2015年林大輝中學與香港體育學院合辦「夥伴學校合作計劃」，攜手為年青運動員提供可融合全職訓練及極具彈性的學習課程，迄今已培養多名年青的獎牌運動員，包括世界中學生運動會女子蛙泳金牌常鈺涓、印尼亞運會保齡球銀牌謝晉軒、世青9球賽亞軍卡比多羅比、亞洲場地單車錦標賽金牌李思穎等。透過這個計劃年青運動員可以實現「雙軌發展」，既可接受全職精英運動員的培訓，亦能完成中學課程。目前約有60名學生正參與「夥伴學校合作計劃」。

另林大輝中學在2017年設立「林大輝中學傑出運動員獎勵計劃」，獎勵在大型運動會獲得獎牌的學生及校友，表揚他們在運動訓練和比賽付出的努力，以及對香港體壇的貢獻，其獎金為香港體育學院獎勵計劃中每項獎金的50%。

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記者：曾卓鋒