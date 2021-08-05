  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (週四) 19:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港隊賽果】體壇健將搖籃林大輝中學「雙喜臨門」　門下張家朗劉慕裳東奧勇奪獎牌

社會 19:23 2021/08/05

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

林大輝（右）過去曾到現場為張家朗（左）打氣。（林大輝中學網頁）

香港空手道代表劉慕裳今日（5日）在日本武道館出戰女子個人形項目比賽，她在晚上6時40分出戰銅牌戰，取得26.94分，為香港奪得史上首面空手道銅牌。劉慕裳為林大輝中學校友，林大輝中學今日熱烈祝賀校友勇奪銅牌，為香港增添第五面獎牌。這是繼校友張家朗男子花劍摘金後，另一位林大輝中學校友在奧運奪得獎牌，更是「雙喜臨門」，林大輝中學校董會和全校師生都感到萬分自豪。

林大輝中學表示，自創校至今，林大輝中學非常重視學生的體育運動發展，在過去的17個學年，培育了不少在大型國際比賽的獎牌得主，除了新出爐的奧運花劍金牌張家朗和空手道銅牌劉慕裳，還有單車世界冠軍郭灝霆、「乒乓一哥」黃鎮廷、亞運劍擊獎牌得主歐倩瑩、崔浩然、楊子加、廖恩蔚、方凱申和東亞運動會武術金牌得主關寧慧等。在本屆東京奥運會香港共有46名代表，當中有4位是來自林大輝中學，分别是張家朗(劍擊)，劉慕裳(空手道)，黃鎮廷(乒乓球)和洪詠甄(划艇)。

2015年林大輝中學與香港體育學院合辦「夥伴學校合作計劃」，攜手為年青運動員提供可融合全職訓練及極具彈性的學習課程，迄今已培養多名年青的獎牌運動員，包括世界中學生運動會女子蛙泳金牌常鈺涓、印尼亞運會保齡球銀牌謝晉軒、世青9球賽亞軍卡比多羅比、亞洲場地單車錦標賽金牌李思穎等。透過這個計劃年青運動員可以實現「雙軌發展」，既可接受全職精英運動員的培訓，亦能完成中學課程。目前約有60名學生正參與「夥伴學校合作計劃」。

另林大輝中學在2017年設立「林大輝中學傑出運動員獎勵計劃」，獎勵在大型運動會獲得獎牌的學生及校友，表揚他們在運動訓練和比賽付出的努力，以及對香港體壇的貢獻，其獎金為香港體育學院獎勵計劃中每項獎金的50%。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運　教練形容：天生擁有法拉利引擎
11:19 2021/06/26
【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運　教練形容：天生擁有法拉利引擎
【東京奧運】曾讀英華及林大輝中學　張家朗獲母校盛讚專注刻苦鍛鍊：「反敗為勝心理質素強」
19:58 2021/07/26
【東京奧運】曾讀英華及林大輝中學　張家朗獲母校盛讚專注刻苦鍛鍊：「反敗為勝心理質素強」
林大輝中學舊生張家朗奪冠　林大輝曾說若贏奧運獎牌包做業主
20:12 2021/07/26
林大輝中學舊生張家朗奪冠　林大輝曾說若贏奧運獎牌包做業主
【東京奧運】林大輝兌「包你做業主」承諾贈250萬助買樓　實惠贈張家朗添置全屋傢俬
09:30 2021/07/27
【東京奧運】林大輝兌「包你做業主」承諾贈250萬助買樓　實惠贈張家朗添置全屋傢俬
【奧運金牌】張家朗料獲750萬獎金　各界亦齊送禮賀奪金牌
09:31 2021/07/27
【奧運金牌】張家朗料獲750萬獎金　各界亦齊送禮賀奪金牌
【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗　直資林大輝中學培育體壇健將搖籃
17:26 2021/07/27
【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗　直資林大輝中學培育體壇健將搖籃

你可能感興趣

【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運　教練形容：天生擁有法拉利引擎
11:19 2021/06/26
【東京奧運】賽艇少女洪詠甄苦練5年划進奧運　教練形容：天生擁有法拉利引擎
【東京奧運】曾讀英華及林大輝中學　張家朗獲母校盛讚專注刻苦鍛鍊：「反敗為勝心理質素強」
19:58 2021/07/26
【東京奧運】曾讀英華及林大輝中學　張家朗獲母校盛讚專注刻苦鍛鍊：「反敗為勝心理質素強」
林大輝中學舊生張家朗奪冠　林大輝曾說若贏奧運獎牌包做業主
20:12 2021/07/26
林大輝中學舊生張家朗奪冠　林大輝曾說若贏奧運獎牌包做業主
林大輝中學 香港體育學院 張家朗

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】