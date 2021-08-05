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【選委會】彭韻僖、湯家驊等15人組名單競逐法律界選委

政治 21:46 2021/08/05

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律師會會長彭韻僖形容今次參選是公民責任。（資料圖片）

選舉委員會界別分組選舉提名期明展開，香港律師會會長彭韻僖、資深大律師湯家驊和梁定邦等15人今宣佈合組名單競逐法律界選委，其中彭韻僖是首次參選選委，她形容是「公民責任」。

據悉，15人名單是由律師會前會長劉漢銓牽頭，料下星期報名。這15人中，有大律師、律師、有各種資歷、不同年齡及性別組合。他們稱，希望能更好地維護香港法治精神，體現代表法律界的團體利益，反映業界訴求，選出德才兼備的愛國者治港。

法律界在選委會佔30席，其中15席為當然及提名產生的委員，另外15席則經選舉投票產生。今日公布的選委會選民登記冊中，大律師公會和律師會均在列，其中律師會由彭韻僖代表，大律師公會則由執委會名譽秘書及財政馬嘉駿代表。

合組名單競逐法律界選委的，包括：李連君、何淑瑛、胡振輝、范凱傑、許文傑、梁定邦、麥慶歡、湯家驊、彭韻僖、鄭程、蔣瑞福、劉漢銓、蕭詠儀、盧懿杏和藍德業。

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責任編輯：林曉君

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