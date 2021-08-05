【小一入學】九龍禮賢學校8月28日開放日　招生小一生9月4日截止報名

▲ 傳統私立名校九龍禮賢學校，校風淳樸富愛心，主張愉快學習，深受不少家長歡迎。（圖片︰小一概覽）

傳統私立名校九龍禮賢學校，校風淳樸富愛心，主張全人發展、愉快學習，一直深受不少家長歡迎。2022/2023年度小一學位現在招生，至9月4日截止報名，想了解學校更多的家長，就要留意於8月28日舉行的「九龍禮賢學校愉快校園開放日」。

9月4日前於校網下載報名表

九龍禮賢學校（下稱禮賢）由中華基督教禮賢會九龍堂於1959年創辦，至今已有逾60年歷史，禮賢是小班教學制， 各級只有三班，即小一至小六共18班。參照2021/2022年度小學的學費，全年是$51,300，分10個月繳付，即每月$5,130。

家長如為子女申請2022/2023年度小一學位，可即日至9月4日於校網下載報名表（按此連結），將報名表連同出生証明文件副本、低班K2上或下學期成績表/評估表副本、家長問卷、4個回郵信封，以及附證明申請人或其家長為已受洗加入基督教會的文件副本（如有），於9月2、3或4日指定時間交回九龍禮賢學校，報名費為$50。家長要留意不用附上學生之活動資料和證書。

▲ 九龍禮賢學校是基督教學校，重視兒童潛質的培養，發展全人教育。（圖片︰小一概覽）

遞交申請表後，禮賢將郵寄面談証給家長，面談日期為10月6日（星期三）或10月7日（星期四），屆時家長陪同子女及帶同面談証到校。面談時間由校方編定，除了有特別原因，否則不會因考生上學時間而更改。結果將於11月19日或前發信通知。

九龍禮賢學校愉快校園開放日

想親身了解禮賢，家長可參加於8月28日（星期六）舉行的「九龍禮賢學校愉快校園開放日」，當日有兩場簡介會，簡介禮賢全面培育學生之政策，以及學生之校園生活，時間預計約為40分鐘。此外，當天有學習生活陳展板、校園巡禮及小朋友活動，透過學科及活動展板，認識學校課程及各種學習經歷，家長及小朋友亦可自由參觀校舍，又或找禮賢親善大使作介紹，小朋友更可以參與攤位活動，增加對小一生活之了解。

開放日現正接受網上報名（按此連結），而網上報名只作統計人數及場地安排之用，不代表已預留座位參加第一場（9:30am）或第二場（10:45am）簡介會，更多詳情有待校方公佈。

九龍禮賢學校愉快校園開放日

日期：2021年8月28日（周六）

時間：上午9:30至中午12:30

地點：九龍又一村石竹路2A

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責任編輯：顏紫燕