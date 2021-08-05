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【入境條例修訂】加拿大指部份在港人士或被限制離境　保安局對失實陳述表示強烈不滿

社會 19:36 2021/08/05

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（經濟日報資料圖片）

《2021年入境（修訂）條例》自8月1日生效，內容包括賦權保安局局長可制訂規例，落實「預先通報旅客資料」系統等。修訂條例生效後，加拿大政府更新對香港的旅遊警示，指出修訂條例的條文不清晰，並會令個別人士可能被限制離境。保安局今日發稿回應指，對有關失實陳述表示強烈不滿。

保安局發言人強調，對於加拿大政府漠視特區政府過去就「預先通報旅客資料」系統的詳細解說，故意曲解有關條文的目的和背景，作出失實和誤導性的敍述，保安局表示強烈不滿，並呼籲加拿大政府修正其立場。

政府現正根據國際民用航空組織建議的標準，並參考外國的做法，研究香港的「預先通報旅客資料」系統的整體運作安排，然後制訂有關附屬法例。

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責任編輯：陳梓蔚

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